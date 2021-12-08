Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Путін Бенфіка - Динамо: онлайн Бенфіка - Динамо: онлайн 🚑 Трагічна ДТП під Черніговом 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Новини України

Хотіли розстріляти одногрупників: СБУ викрила підготовку теракту в коледжі

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
8 грудня, 11:20
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Двоє студентів у соцмережах публікували дописи про підготовку масового розстрілу
Теракт готували двоє студентів коледжу в Черкаській області.
Теракт готували двоє студентів коледжу в Черкаській області. / Фото: Колаж: Сьогодні

СБУ викрила підготовку теракту в коледжі в Черкаській області. Там два студенти погрожували здійснити масовий розстріл одногрупників, а під час обшуків в них знайшли збро.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Реклама

Подробиці

Інформацію щодо підготовки до теракту студенти поширили через заборонену в Україні соцмережу "Вконтакте". В своїх дописах вони розповідали, як планують масовий розстріл одногрупників.

Також, зловмисники закликали через соцмережі приєднуватись до їх злочинної групи для фізичної розправи над однолітками.

Реклама

Обшуки

Правоохоронці знайшли у зловмисників:

Реклама
  • два пістолети,
  • комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.

Вилучені предмети направили на експертизу.

Як просувається слідство

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Перспективи карантину
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний оглядач Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Фото дня
Stop Fake
COVID-19 розпорошують літаки?
Звідки з'явилися слухи
Реальна містика 🎃
Щоденник незалежності 🇺🇦

8 грудня 1991. У Біловезькій пущі президенти України, Росії та Білорусі Кравчук, Єльцин і Шушкевич поклали край історії СРСР.

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

69 640

захворіло за тиждень в Україні

-16%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.33

Російський рубль (₽)

0.367

Євро (€)

30.73

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти