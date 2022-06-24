Хотіли три, а вийшло інакше. Чим закінчився народний збір грошей на "Байрактари"

Сергій Притула та Ігор Лачен оголосили результати ініціативи

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Збір волонтерів Сергія Притули та Ігоря Лаченкова на "Байрактари", оголошений 22 червня, був достроково закритий за три дні. Українці пожертвували навіть більше грошей, ніж потрібно. Про це повідомив канал "Лачен пише".

Спочатку блогер оголосив, що збір закритий, і повідомив, що розпочинаються підрахунки. Трохи згодом він оприлюднив зібрану суму.

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"600 МІЛЬЙОНІВ. 4 Байрактари будуть", – написав він.

Це підтвердив і Сергій Притула.

"3 дні. 600 000 000 грн. 4 Байрактари!!!!!!!! Дякую всім хто приєднався до проєкту "Народний Байрактор"!! Це справді був проєкт, який об'єднав усіх незалежно від віку, ґендеру чи віросповідання! Люблю Вас усіх і пишаюся, що дихаю з Вами одним повітрям!" – написав він.

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Лачен, своєю чергою, подякував усім, хто перераховував кошти та поширював інформацію по всьому світу.

"Я хотів би від себе подякувати кожному та кожній, хто взяв участь у цьому зборі та залишив своє ім’я у чеках транзакцій, ви тепер — в історії. Кожен із вас протягом цих тьох діб щодня наближав нас до перемоги. Хтось із вас знімав тіктоки, хтось робив меми, хтось робив наліпки та ліпив їх навіть закордоном, хтось показував знайомим, друзям та батькам, хтось розказував про це в різних куточках землі. Завдяки вам нас почула уся країна, нас почула влада, нас навіть почули в Туреччині, де виробляють те, на що ми збирали, та нас почули у всьому світу. Світ знову у захваті від нашої нації, та у мордорі гримить, поки українці єднаються для спільної мети – захисту Батьківщини. Та ви усі знов довели, що ми — непереможні", — написав він.

Історія збору

22 червня благодійний фонд Сергія Притули та блогер Ігор Лаченков, відомий як Лачен, оголосили, що розпочинають збір коштів одразу на три безпілотники "Байрактар". Для цього потрібно було зібрати 15 млн доларів, або 500 млн гривень. Прості українці та бізнес активно під'єдналися до збору. Впоралися лише за три дні.

23 червня на українській платформі OLL.TV відбулася прем’єра повнометражного відеопроєкту "Народний байрактар". Сервіс змонтував та опублікував двогодинну стрічку про знищення ворожої техніки вогнем ЗСУ, знятих дронами. Головна мета проєкту – підтримати збір коштів на безпілотники для української армії, який проводить Благодійний фонд Сергія Притули.

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Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну понад 3 млн осіб отримали допомогу завдяки наймасштабнішій приватній гуманітарній ініціативі, яка об'єднує зусилля Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар". Понад 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою Фонду, решта – бізнесами SCM.