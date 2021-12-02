Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
✊ Протести у Києві 😷 Штам Омікрон 💡 Що зміниться 1 грудня 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Новини України

Хотіли підірвати? У підвалі п'ятиповерхівки у Харкові знайшли 20-кілограмовий снаряд (фото)

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
2 грудня, 14:08
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Снаряд був у робочому стані і міг вибухнути будь-якої миті
З підвалу п'ятиповерхівки винесли 20-кілограмовий снаряд та гранату.
З підвалу п'ятиповерхівки винесли 20-кілограмовий снаряд та гранату. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові на житловому масиві Нові будинки у підвалі п'ятиповерхівки знайшли 20-кілограмовий пороховий снаряд та гранату.

Цю інформацію сайту "Сьогодні" підтвердили харківські рятувальники.

Реклама

Вибухонебезпечні предмети знайшли у підвалі будинку на Московському проспекті.

"Все це було виявлено, вилучено та знешкоджено. Можу додати, що ці предмети лежали у підвалі, не були закопані. Обставини з'ясовують правоохоронці", – повідомив спікер Головного управління ДСНС у Харківській області Євген Василенко.

Фото: Труха Харків

Реклама

Що пишуть соцмережі

На місцевому Telegram-каналі "Труха Харків" з'явилася інформація про те, що снаряд та гранату знайшли мешканці будинку під час прибирання підвалу.

"Тепер з'ясовують, чому це все виявилося у підвалі звичайного будинку, а не міськради" , – йдеться у повідомленні.

У коментарях цікавляться яку руйнівну силу мають 20 кг вибухівки – "будинок знесе?" Дехто стверджує, що якби снаряд вибухнув – зруйнувало б весь перший поверх.

Реклама

Що робити, якщо виявили вибухівку?

  • відійти на безпечну відстань (230-250 м);
  • зберігати спокій;
  • повідомити про знахідку рятувальників та поліцейських за телефонами 101 та 102;
  • припинити всі види робіт у районі виявлення даного предмета;
  • не користуватися засобами радіозв'язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух);
  • дочекатися прибуття спеціалістів, щоб вказати місце знахідки, та повідомити час її виявлення.

Що заборонено:

  • наближатися до предмета;
  • пересувати його або брати до рук;
  • розпалювати поруч багаття або кидати в нього предмет;
  • користуватися запальничками, іншими джерелами відкритого вогню, а також предметами, які можуть створювати;
  • палити.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Перспективи карантину
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний оглядач Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Фото дня
Stop Fake
COVID-19 розпорошують літаки?
Звідки з'явилися слухи
Реальна містика 🎃
Щоденник незалежності 🇺🇦

2 грудня 1991. Першою країною Європи, яка визнала Україну як незалежну, самостійну державу і вирішила встановити з нею повні дипломатичні відносини, стала Республіка Польща

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

79 468

захворіло за тиждень в Україні

-21%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.23

Російський рубль (₽)

0.3683

Євро (€)

30.84

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти