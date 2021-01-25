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"Хочемо повернутися до адаптивного карантину": Степанов розповів, що чекає українців

25 січня, 10:12

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Наразі МОЗ вивчає епідеміологічну ситуацію по всіх регіонах

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні планують ввести адаптивний карантин на заміну нинішнім "помаранчевим" обмеженням.

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Він нагадав, що зараз ми живемо в загальних карантинних обмеженнях ("помаранчевої зони").

"Протягом тижня ми проаналізуємо ситуацію, в тому числі в розрізі регіонів, де і яка епідеміологічна ситуація. Згідно з нашою стратегією, ми хочемо повернутися до адаптивного карантину", – сказав Степанов.

Міністр підкреслив, що для того, щоб повернутися до адаптивного карантину, щоб він був ефективним, необхідно зараз проаналізувати, як відрізняється ситуація в регіонах.

"Важливо, щоб було розуміння, коли і як ми повертаємося до тих чи інших обмежень і у зв'язку з чим ми їх вводимо", – додав глава МОЗ.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в Україні закінчився локдаун. Тепер повернулися обмеження "помаранчевої зони", відкриваються кафе, магазини, торгові центри і багато іншого. Як будемо жити з 25 січня.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Карантин в Україні

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карантин Максим Степанов адаптивний карантин

Джерело: Сьогодні

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