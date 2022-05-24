Чи хочуть українці поступки територій заради миру: опитування

Громадян нашої країни опитували 13-18 травня

Українці відповіли, чи хочуть поступок територій заради миру. / Фото: Колаж: Сьогодні,

Територіальні поступки заради миру вважають неприпустимими 82% українців. Цікаво й те, що проти поступок виступають більшість населення у всіх регіонах України.

Про це кажуть результати опитування КМІС, яке було проведено 13-18 травня.

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Результати опитування

Водночас з 18%, що залишилися, – 10% респондентів готові на територіальні поступки, а 8% не готові відповісти.

Як зазначається, у всіх регіонах України більшість населення проти будь-яких територіальних поступок. Навіть на сході, де зараз проходять інтенсивні бої, 68% проти поступок (готові на поступки – лише 19%), а на півдні нашої країни – 83% проти поступок (готові – лише 9%).

Також важливо, що серед респондентів, що проживають на окупованих територіях, 77% проти будь-яких територіальних поступок (готові на поступки – 18%). Водночас серед тих, хто після 24 лютого 2022 року виїхав з окупованих територій, 82% виступають проти будь-яких поступок (підтримують поступки – лише 5%).

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/ Фото: Сьогодні

Нагадаємо, двоє із трьох болгар побоюються, що РФ завдасть ракетних та бомбових ударів по об'єктах у Болгарії, тоді як більш ніж половина побоюються, що Росія може їх окупувати. Про це йдеться в національно репрезентативному соціологічному опитуванні, проведеному агентством ESTAT від імені Фонду "Майстерня громадянських ініціатив".

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