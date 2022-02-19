Коли бойовики вдарять із новою силою? У Міноборони назвали можливі дати

Представники Міноборони не виключають, що бойовики та РФ хочуть "зробити п'ятирічку" за 2-3 дні", причому найближчим часом

Військова ескалація можлива найближчими днями / Фото: Колаж: Сьогодні

У Міноборони припускають, що посилена військова ескалація може розпочатися найближчими днями. Це пов'язано зі святом, яке відзначають у Росії – Днем захисника вітчизни, 23 лютого.

Про це сайту "Сьогодні" повідомили джерела у Міноборони.

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"Розглядається дата і 20, 21 і 22 лютого. Чому саме ці дати – бо для росіян 23 лютого символічний день – День захисника вітчизни. Тож хочуть "зробити п'ятирічку" за 2-3 дні", – сказали нам у Міноборони.

При цьому уточнили, що коріння цих дат лежить у заявах західних політиків.

У відомстві наголосили, що ситуація на фронті контрольована, противник отримує адекватну відповідь.

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