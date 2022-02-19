Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Евакуація з "Л/ДНР" 🔴 Загострення в ООС Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🎤 Хто поїде на Євробачення?
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Коли бойовики вдарять із новою силою? У Міноборони назвали можливі дати

Ексклюзив
Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
19 лютого, 15:40
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Представники Міноборони не виключають, що бойовики та РФ хочуть "зробити п'ятирічку" за 2-3 дні", причому найближчим часом
Військова ескалація можлива найближчими днями
Військова ескалація можлива найближчими днями / Фото: Колаж: Сьогодні

У Міноборони припускають, що посилена військова ескалація може розпочатися найближчими днями. Це пов'язано зі святом, яке відзначають у Росії – Днем захисника вітчизни, 23 лютого.

Про це сайту "Сьогодні" повідомили джерела у Міноборони.

Реклама

"Розглядається дата і 20, 21 і 22 лютого. Чому саме ці дати – бо для росіян 23 лютого символічний день – День захисника вітчизни. Тож хочуть "зробити п'ятирічку" за 2-3 дні", – сказали нам у Міноборони.

При цьому уточнили, що коріння цих дат лежить у заявах західних політиків.

У відомстві наголосили, що ситуація на фронті контрольована, противник отримує адекватну відповідь.

Загострення на Донбасі

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Коли бойовики вдарять із новою силою? У Міноборони назвали можливі дати Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Яким буде кінотеатр "Київська Русь" після капремонту? Показуємо (фото) Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Коли бойовики вдарять із новою силою? У Міноборони назвали можливі дати Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Коронавірус за тиждень

202 141

захворіло за тиждень в Україні

-17%

ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.3

Російський рубль (₽)

0.374

Євро (€)

32.2

Doodle Сьогодні
19 лютого Клим Чурюмов. Рівно 85 років тому цього дня народився український астроном – першовідкривач комет Чурюмова-Герасименко та Чурюмова-Солодовникова...
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у лютому
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти