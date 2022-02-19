Коли бойовики вдарять із новою силою? У Міноборони назвали можливі дати

У Міноборони припускають, що посилена військова ескалація може розпочатися найближчими днями. Це пов'язано зі святом, яке відзначають у Росії – Днем захисника вітчизни, 23 лютого.
Про це сайту "Сьогодні" повідомили джерела у Міноборони.
"Розглядається дата і 20, 21 і 22 лютого. Чому саме ці дати – бо для росіян 23 лютого символічний день – День захисника вітчизни. Тож хочуть "зробити п'ятирічку" за 2-3 дні", – сказали нам у Міноборони.
При цьому уточнили, що коріння цих дат лежить у заявах західних політиків.
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У відомстві наголосили, що ситуація на фронті контрольована, противник отримує адекватну відповідь.
Загострення на Донбасі
- Уже третій день на Донбасі загострюється обстановка. 18 лютого влада так званих республік "ЛДНР" оголосили про евакуацію жителів регіону до російських міст. Планується, що нібито буде вивезено близько 700 тисяч людей.
- За останньою інформацією, на російській території поблизу пункту пропуску Мар'їнка, неподалік кордону з "ДНР", стоять десятки танків.
- Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай розповів, що у багатьох будинках повністю зруйновані дахи від снарядів, що прилетіли.
- Станом на 9 годину ранку 19 лютого з боку російсько-окупаційних військ уже зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню