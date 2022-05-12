Хазяйка кішки Шафи з Бородянки: "15 людей хотіли її удочерити"

Історія порятунку тварини більше нагадує детектив. Взяти кішку собі захотіло багато людей, дехто казав, що є її господарем. Але справжньому власнику довести, що кішка його, було дуже легко

Ми дізналися правдиву історію легендарної кішки Шафи з Бородянки, а також її справжньої господині на ім'я Анастасія. / Фото: Колаж: Сьогодні

Через тиждень після того, як у Бородянці з 7-го поверху зруйнованого будинку врятували кішку, що стала знаменитістю, знайшлася і її справжня власниця. Історія з цією твариною трохи схожа на детективну. Як з'ясувалося, волонтери назвали її Шафою, але насправді кішку звуть Глорі. Крім того, права на неї пред'являли спочатку 12 осіб, а потім ця кількість зросла до 15. Справжня господиня надала громадськості фото кішки з мирного життя.

Рятувальники зняли кішку із 7 поверху. Її господарі у цей момент були у сусідньому селі та не могли повернутися додому. / Фото: TSN

Реклама

Кішку повернуть господарям, коли підлікують

Хазяйку кішки звуть Анастасія Луньова, сама вона з Бородянки. Ось що дівчина розповіла у коментарі "Сьогодні":

"Сьогодні нам зателефонували з зоозахисної організації та сказали, що кішку нам повернуть після лікування. Точної дати поки що не назвали, відомо лише, що це відбудеться після повного одужання".

На питання про те, як так вийшло, що тварина залишилася сама, Анастасія відповіла нам так:

Реклама

"Ми взагалі не очікували, що Бородянка опиниться в епіцентрі воєнних дій. З Бородянки ми не тікали, як деякі пишуть. Ми були у бабусі в іншому населеному пункті", – уточнює Анастасія.

Справжнє ім'я кішки Шафи – Глорія. Фото стало доказом того, хто є справжнім господарем мурликів.

Кішка зовсім доросла – їй 12 років

Про саму кішку Анастасія розповідає так:

"Їй майже 12 років, але вона з'явилася у нас у двомісячному віці. Вона досить спокійна, але з характером. Якщо їй щось не подобається, вона не імітуватиме те, що їй це подобається".

Побачитися з кішкою вона планує вже найближчим часом. Наразі чекає дозволу від волонтерів.

Реклама

Як з'ясувалося, на сторінці зоозахисної організації, яка збирає гроші на лікування кішки, сотні людей залишили коментарі, де вимагають терміново віддати тварину господарям.