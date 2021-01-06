"Христос народився! Славімо його!": Святвечір в Києві на фото і відео

Різдво Христове – одне з найголовніших свят у церковному календарі християн і для багатьох воно по праву вважається найулюбленішим. Цього дня мільйони українців відвідують церкви, де проходять традиційні святкові служби.
"Сьогодні" відвідали головні храми української столиці і дізналися, як проходили різдвяні служби там.
Києво-Печерська Лавра
Першою наш кореспондент побував у Лаврі. Станом на 17:00 в храмі були близько 300 вірян, але кількість прихожан постійно зростала. Богослужіння проходило в Трапезному храмі.
Багато прихожан поділилися з "Сьогодні" тим, що щиро раді можливості бути тут в це світле свято.
Михайлівський собор
Перед Михайлівським собором проходив концерт вуличних музикантів – при нас грали пісню Yesterday безсмертних The Beatles. У самому Михайлівському соборі "Сьогодні" застали близько 300 осіб, які зібралися на службу – її веде Епіфаній з духовенством.
Також тут ми нарахували шість ялинок – в інших храмах такого немає. Щоправда, на жодному з дерев не було іграшок.
Андріївська церква
В Андріївській церкві цього дня богослужінь не відбувалося – на центральному вході нас зустріли зачинені двері. До самого храму ми змогли потрапити тільки через бічні двері.
"У нас служба була 25-го. Сьогодні можна поставити свічку і написати записку. Наприклад, за здоров'я", – повідомила "Сьогодні" служниця.
Володимирський собор
У Володимирському соборі, крім прихожан, на Святвечір багато туристів-іноземців. Вони з цікавістю слухали і спостерігали за службою.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом Христовим. Відео його звернення дивіться на нашому сайті.
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