Хроніки коронавірусу. Понад 800 смертей за добу, а людей відстороняють від роботи

Ситуація з COVID-19 погіршується щодня

Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні ситуація з коронавірусом щодня погіршується. За добу у країні зафіксували понад 800 смертей, а "червона зона" карантину продовжує розширюватись.

Докладніше про ситуацію з COVID-19 в Україні – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Понад 800 смертей за добу

За добу 8 листопада в Україні зафіксовано 18 988 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1183, медпрацівників – 426).

Також минулої доби госпіталізували 2967 осіб, а летальних випадків – 833. Крім цього, одужали від коронавірусу 16 609 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

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захворіли – 3 107 489 осіб;

одужали – 2 537 565 осіб;

летальних випадків – 73 390.

"Червона зона" карантину розширилася

МОЗ оновив карантинні зони. "Червоних" регіонів уже 17, а "жовта зона" найменша.

"Червона зона"

У цій зоні перебувають 17 регіонів:

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м. Київ. Херсонська область. Одеська область. Запорізька область. Донецька область. Дніпропетровська область. Сумська область. Миколаївська область. Рівненська область. Житомирська область. Івано-Франківська область. Київська область. Луганська область. Хмельницька область. Чернігівська область. Львівська область. Волинська область.

"Помаранчева зона"

У цій зоні знаходяться 6 регіонів:

Вінницька область. Полтавська область. Харківська область. Черкаська область. Чернівецька область. Закарпатська область.

"Жовта зона"

У цій зоні лише дві області:

Кіровоградська. Тернопільська.

Яка ситуація із коронавірусом в українських лікарнях. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні з'явилася довідка про протипоказання до COVID-вакцинації

Міністерство охорони здоров'я України затвердило форму довідки, яку лікарі видаватимуть пацієнтам із тимчасовими чи постійними протипоказання до вакцинації проти COVID-19.

Відповідну форму № 028-1/о "Висновок лікаря щодо наявності протипоказань до вакцинації проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" та інструкцію щодо її заповнення затверджено наказом МОЗ № 2394 від 2 листопада 2021 року.

Форму № 028-1/о заповнюють на підставі медичних записів про стан здоров'я пацієнта, враховуючи критерії, що визначаються згідно з Інструкціями до застосування вакцин, а також із переліком медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень, затверджених ще в 2011 році.

Водночас у МОЗ нагадують, що постійні протипоказання можливі лише до щеплення конкретною вакциною від COVID-19. Наприклад, важка алергічна реакція (анафілаксія) на першу дозу цієї вакцини або на один з її компонентів.

У довідці про тимчасові протипоказання до вакцинації від COVID-19 має бути обов'язково вказано строк дії цих протипоказань.

Які бувають протипоказання:

Абсолютні – стан, коли є чітко визначена ймовірність виникнення серйозної побічної реакції на введену вакцину для реципієнта, а ризики від проведення вакцинації значно перевищують переваги від щеплення. Абсолютні протипоказання можуть бути незмінними та тимчасовими.

– стан, коли є чітко визначена ймовірність виникнення серйозної побічної реакції на введену вакцину для реципієнта, а ризики від проведення вакцинації значно перевищують переваги від щеплення. Абсолютні протипоказання можуть бути незмінними та тимчасовими. Застереження – ситуація, в якій остаточне рішення щодо щеплення приймає лікар, враховуючи переваги над ризиками від проведення або непроведення щеплення, залежно від ситуації, що склалася.

– ситуація, в якій остаточне рішення щодо щеплення приймає лікар, враховуючи переваги над ризиками від проведення або непроведення щеплення, залежно від ситуації, що склалася. Постійні – протипоказання до щеплень, що мають постійний довічний характер і, ймовірно, не знімаються протягом життя.

– протипоказання до щеплень, що мають постійний довічний характер і, ймовірно, не знімаються протягом життя. Тимчасові – протипоказання, які безпосередньо в момент вирішення питання про проведення щеплення мають тимчасовий характер і зникають згодом.

Повний список протипоказань можна знайти за посиланням.

Коронавірус в Україні зростає. Фото: колаж "Сьогодні"

Усунення від роботи через щеплення

Юристи прокоментували усунення від роботи невакцинованих людей певних професій.

Наприклад, адвокат Іван Ліберман повідомив, чому, на його погляд, ця норма все ж таки сумнівна з позиції закону.

"Є такі поняття, як дух закону та буква закону. Перший говорить про те, що потрібно діяти, зважаючи на інтереси національної безпеки. Тобто з позиції духу закону вважається правильним, коли держава обмежує законні права та інтереси людей", – каже Іван Ліберман.

Він додав, що "з позиції букви закону" у нас у країні сьогодні немає закону про обов'язкову вакцинацію та санкцій за його невиконання.

"Це говорить про те, що парламентарі не хочуть і не матимуть жодної відповідальності у разі наслідків. Тому і немає такого закону в Україні. Все покладено на відомства та управління. Ті ж лише дають рекомендації, які в районах та селах сприймаються як негайні до виконання", – додав Ліберман.



Ще один адвокат, Ростислав Кравець, уточнює, що у директорів шкіл та органів місцевої влади немає повноважень усувати людей від роботи.

"Також є особи, які написали заяви про те, що вони планують зробити щеплення. Їх не мають права усувати. Усунення громадян від роботи загрожує кримінальною відповідальністю. Крім того, це обмеження прав людини за ознакою невакцинації", – повідомив Ростислав Кравець.