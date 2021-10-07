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Хроніки коронавірусу. Поки біля лікарень черги зі "швидких", області готуються до "червоної зони"

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
7 жовтня, 10:28
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Разом з ростом захворюваності в Україні збільшилася і кількість госпіталізацій. Багато хворих потребують кисневої підтримки, реанімації заповнені
Коронавірус косить українців
Коронавірус косить українців / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні зростає захворюваність на COVID-19. 6 жовтня зафіксували найбільшу кількість нових випадків ковіду в цьому сезоні – 15 125. Влада вже заявила, що незабаром кілька областей можуть перейти з "жовтої" у "червону зону" карантину.

Сайт "Сьогодні" проаналізував, як змінилася ситуація з ковідом за останній тиждень.

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Статистика за тиждень

З 30 вересня по 7 жовтня в Україні зафіксували 74 264 випадки коронавірусу. У порівнянні з попереднім тижнем приріст захворюваності станвить 40%.

Найбільшу кількість нових хворих виявили 6 жовтня – 15 125, найменшу – 3 жовтня, 4821.

Коронавірус в Україні. Джерело: МОЗ

"Червона зона" вже близько

Через сильне зростання захворюваності прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в найближчі дні кілька областей можуть потрапити в "червону зону". Там введуть нові обмеження. Зокрема, громадські місця зможуть працювати, тільки якщо 100% працівників закладу та 100% відвідувачів повністю вакциновані.

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Які області в зоні ризику:

  • Харківська,
  • Запорізька,
  • Херсонська.

Лікарні заповнені

В Україні зросла і кількість госпіталізацій. У Харкові, Одесі, Дніпрі та Івано-Франківську місцева влада говорить про заповнені лікарні. На входах в медустанову стоять черги "швидких" з хворими на ковід.

В Івано-Франківську готуються відкривати додаткові відділення для пацієнтів з ковідом. Поки заповненість лікарень – 70%, але наплив пацієнтів стрімко зростає.

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А в одеських опорних лікарнях вже закінчилися місця в реанімації для хворих на COVID-19. У місті та області всього 4 ковідних стаціонари, однак там вже не вистачає лікарів. За словами медиків, за вересень рівень госпіталізації в Одеській області зріс у 4 рази.

Тим часом у Львові біля клінічної лікарні швидкої допомоги помітили цілу чергу з машин з хворими на COVID-19. Міський штаб оперативного реагування рекомендує посилити карантинні обмеження.

У Дніпрі в лікарні Мечникова реанімація зараз заповнена важкими пацієнтами з коронавірусом. У медзакладі вже перекрили роботу старого корпусу – там будуть приймати тільки пацієнтів з ковідом.

Директор лікарні Мечникова Сергій Риженко розповів, зараз у ковід-відділенні лежать три сім'ї з важкими формами COVID-19. Щоб родичі не бачили страждань друг одного, їх розмістили в різних палатах.

В Харкові ситуація не краща. Там біля обласного диспансеру радіаційного захисту теж вишикувалася черга зі "швидких". За один день заповнили половину місць у лікарні. Через це міська влада вже попередила людей про можливе посилення карантину.

У Харкові з'явилася черга з "швидких"
У Харкові з'явилася черга з "швидких" / Фото: Колаж: Сьогодні

При цьому влада підкреслювала, що практично всі важкі хворі, які надходять до лікарні, – противники вакцинації або ж ті, хто просто ще не отримав щеплення.

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