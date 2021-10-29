Хроніки коронавірусу. Україна все ближче до локдауну, а в лікарнях немає місць

В Україні вже 30 жовтня "червона зона" розшириться. На сьогоднішній день ситуація з коронавірусом у країні щодня погіршується – госпіталізації та зростання захворюваності збільшуються.
Докладніше про те, що в Україні відбувається із COVID-19 – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".
Статистика коронавірусу на сьогодні
Минулої доби, 28 жовтня, в Україні зафіксували 26 870 нових випадків COVID-19. Це на 799 випадків більше, ніж добою раніше.
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Усього інфекцію підтвердили у 2 878 674 осіб. Минулої доби від COVID-19 померли 648 жителів України (загалом – 66 852). Вилікувати вдалося 2 421 495 інфікованих (9784 – за останню добу).
Карантинні зони в Україні
Хто входить до "червоної зони"?
- Дніпропетровська область
- Донецька область
- Запорізька область
- Одеська область
- Сумська область
- Херсонська область
- Рівненська область
- Миколаївська область
Які області в "помаранчевій зоні"?
- Київ
- Волинська область
- Житомирська область
- Івано-Франківська область
- Київська область
- Луганська область
- Львівська область
- Тернопільська область
- Харківська область
- Хмельницька область
- Черкаська область
- Чернівецька область
- Чернігівська область
- Полтавська область
- Вінницька область
"Жовта зона" карантину
- Кіровоградська область
- Закарпатська область
Київ посилив карантин
Київ з 1 листопада перейде до "червоної зони" карантину. Таке рішення сьогодні, 28 жовтня, ухвалила державна комісія з ТЕБ та НС.
"Червоний" рівень епідемічної небезпеки передбачає низку обмежень. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо", – йдеться у повідомленні.
Однак ці обмеження не застосовуватимуться, якщо 100% працівників та відвідувачів закладу чи заходу буде вакциновано.
Детально про нові обмеження у столиці
- Працювати бізнеси (кафе, ТРЦ, спортзали тощо), ЦНАПи та інші організації зможуть за наявності повністю вакцинованого персоналу. Відвідувати такі місця зможуть також лише вакциновані люди та ті, хто має чинний негативний ПЛР-тест.
- З 1 листопада навчальний процес відновиться у дистанційному режимі з 1 по 11 клас. У такому режимі школи працюватимуть до покращення епідситуації.
- Діти та підлітки відвідують ТРЦ лише з батьками, які щеплені чи мають негативний ПЛР-тест.
- Дитячі садки працюватимуть за умови 100% вакцинації усього персоналу.
- Громадський транспорт працюватиме. Пасажири мусять мати сертифікат COVID або негативний ПЛР-тест. Перевірки будуть не на вході у транспорт, а окремими поліцейськими групами у вибіркових пасажирів.
Яка ситуація у лікарнях України?
В Одесі через брак кисню хворих на коронавірус перевозять з однієї лікарні в іншу
У Києві ходять чутки, що столичні морги вже не справляються з кількістю померлих. За 25 жовтня померло 37 мешканців столиці.
У Харкові у міській поліклініці № 26 вишикувалася черга на вакцинацію. Усіх людей, які записалися на певний час, медперсонал відправляє у живу чергу.
У реанімаційному відділенні київської міської клінічної лікарні №4 зайнято майже 90% місць СOVID-хворими.
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