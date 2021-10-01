Хроніки коронавірусу. Лікарні повні антивакцинаторів, а області готуються до "червоної зони"

В Україні за останні сім днів коронавірусом заразилися 55 930 осіб. Найнижчий показник був 26 вересня – 3007, найвищий – 30 вересня, 12 034. Деяким областям МОЗ вже сказав готуватися переходити з "жовтої" до "помаранчевої" або "червоної зони" карантину.
"Сьогодні" з'ясовували, якими темпами поширюється ковід і що говорять про карантин.
Навантаження на лікарні
Разом з ростом захворюваності зростає і кількість госпіталізацій. У чотирьох містах – Харкові, Одесі, Дніпрі та Івано-Франківську – місцева влада вже заявляла про тривожну ситуацію у лікарнях.
Так, в Івано-Франківську готуються відкривати додаткові відділення для пацієнтів з ковідом. Поки заповненість лікарень – 70%, але наплив пацієнтів стрімко зростає.
Тим часом в одеських в опорних лікарнях ще тиждень тому закінчилися місця в реанімації для хворих на COVID-19. У місті та області всього 4 ковідних стаціонари. За словами медиків, за вересень рівень госпіталізації в Одеській області зріс вчетверо.
У Харкові ситуація не краща – зайняті вже 90% ліжок для хворих з коронавірусом. Пацієнтів розвозитимуть по обласних лікарнях, адже в місті розміщувати їх практичмутьно немає де.
У Дніпрі в лікарні Мечникова реанімація зараз заповнена важкими пацієнтами з коронавірусом. У медзакладі вже перекрили роботу старого корпусу – там приймати тільки пацієнтів з ковідом.
При цьому в Івано-Франківську і Дніпрі підкреслювали, що практично всі важкі хворі, які надходили до лікарні, – противники вакцинації або ж ті, хто просто ще не отримав щеплення.
Карантин посилять?
Поки що всі області перебувають у "жовтій зоні" карантину . Однак до "червоної зони" найближчим часом можуть перевести низку західних областей України, заявляв головний санлікар Ігор Кузін.
Які області близькі до "червоної зони":
- Чернівецька;
- Тернопільська;
- Миколаївська;
- Луганська.
9 регіонів можуть стати "помаранчевими"
Станом на 24 вересня показники 9 областей відповідають "помаранчевій", а не "жовтій зоні". Однак які саме – санлікар не уточнив.
Які правила діють зараз:
- заборонені масові заходи за участю більше 1 людини на площі 4 кв. метри або з наповненістю залів понад дві третини місць у кожному окремому залі;
- не більше 4 осіб за столиком у закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метра;
- кінотеатри та інші заклади культури працюють із заповненістю у залах менше двох третин місць або 50% місць в кожному окремому залі;
- спортивні зали та фітнес-центри працюватимуть тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 кв. метрів площі.
Карантин для вакцинованих – чи є плюшки?
Привілеї є у людей не тільки з повним курсом вакцинації, але і з одним щепленням. У МОЗ пропонують такі переваги:
- школи "жовтої зони" зможуть працювати, якщо 80% педагогів матимуть хоча б одне щеплення. У "червоній зоні" умова посилюється: для роботи освітніх установ знадобиться повний курс вакцинації. Але ці обмеження не стосуються дитячих садків і початкової школи – вони працюватимуть при будь-якому рівні епідеміологічної небезпеки;
- кафе, ресторани і кінотеатри зможуть працювати, якщо весь персонал і відвідувачі вакциновані.
"Більшість обмежень, які передбачені для "жовтого" і "червоного" рівнів, не застосовуватимуться в разі, якщо будуть вакциновані колективи або відвідувачі закладів. Для "жовтого" рівня буде достатньо однієї дози вакцини, а для "червоного" – повний курс щеплень", – сказав Ляшко.