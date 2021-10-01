Хроніки коронавірусу. Лікарні повні антивакцинаторів, а області готуються до "червоної зони"

Влада і медики наголошували, що більшість важких пацієнтів у лікарні не вакциновані від коронавірусу

В Україні зростає захворюваність на ковід / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні за останні сім днів коронавірусом заразилися 55 930 осіб. Найнижчий показник був 26 вересня – 3007, найвищий – 30 вересня, 12 034. Деяким областям МОЗ вже сказав готуватися переходити з "жовтої" до "помаранчевої" або "червоної зони" карантину.

"Сьогодні" з'ясовували, якими темпами поширюється ковід і що говорять про карантин.

Навантаження на лікарні

Реклама

Разом з ростом захворюваності зростає і кількість госпіталізацій. У чотирьох містах – Харкові, Одесі, Дніпрі та Івано-Франківську – місцева влада вже заявляла про тривожну ситуацію у лікарнях.

Так, в Івано-Франківську готуються відкривати додаткові відділення для пацієнтів з ковідом. Поки заповненість лікарень – 70%, але наплив пацієнтів стрімко зростає.

Тим часом в одеських в опорних лікарнях ще тиждень тому закінчилися місця в реанімації для хворих на COVID-19. У місті та області всього 4 ковідних стаціонари. За словами медиків, за вересень рівень госпіталізації в Одеській області зріс вчетверо.

Реклама

У Харкові ситуація не краща – зайняті вже 90% ліжок для хворих з коронавірусом. Пацієнтів розвозитимуть по обласних лікарнях, адже в місті розміщувати їх практичмутьно немає де.

У Дніпрі в лікарні Мечникова реанімація зараз заповнена важкими пацієнтами з коронавірусом. У медзакладі вже перекрили роботу старого корпусу – там приймати тільки пацієнтів з ковідом.

При цьому в Івано-Франківську і Дніпрі підкреслювали, що практично всі важкі хворі, які надходили до лікарні, – противники вакцинації або ж ті, хто просто ще не отримав щеплення.

Карантин посилять?

Реклама

Поки що всі області перебувають у "жовтій зоні" карантину . Однак до "червоної зони" найближчим часом можуть перевести низку західних областей України, заявляв головний санлікар Ігор Кузін.

Які області близькі до "червоної зони":

Чернівецька;

Тернопільська;

Миколаївська;

Луганська.

9 регіонів можуть стати "помаранчевими"

Станом на 24 вересня показники 9 областей відповідають "помаранчевій", а не "жовтій зоні". Однак які саме – санлікар не уточнив.

Які правила діють зараз:

заборонені масові заходи за участю більше 1 людини на площі 4 кв. метри або з наповненістю залів понад дві третини місць у кожному окремому залі;

не більше 4 осіб за столиком у закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метра;

кінотеатри та інші заклади культури працюють із заповненістю у залах менше двох третин місць або 50% місць в кожному окремому залі;

спортивні зали та фітнес-центри працюватимуть тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 кв. метрів площі.

Карантин для вакцинованих – чи є плюшки?

Привілеї є у людей не тільки з повним курсом вакцинації, але і з одним щепленням. У МОЗ пропонують такі переваги:

школи "жовтої зони" зможуть працювати, якщо 80% педагогів матимуть хоча б одне щеплення. У "червоній зоні" умова посилюється: для роботи освітніх установ знадобиться повний курс вакцинації. Але ці обмеження не стосуються дитячих садків і початкової школи – вони працюватимуть при будь-якому рівні епідеміологічної небезпеки;

У "червоній зоні" умова посилюється: для роботи освітніх установ знадобиться повний курс вакцинації. Але ці обмеження не стосуються дитячих садків і початкової школи – вони працюватимуть при будь-якому рівні епідеміологічної небезпеки; кафе, ресторани і кінотеатри зможуть працювати, якщо весь персонал і відвідувачі вакциновані.