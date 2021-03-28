Художня галерея хоче викупити розмальовані двері ОПУ

І хоче пізніше продати їх на аукціоні

Художня галерея запропонувала викупити в ОПУ двері, які розмалювали учасники акції 20 березня на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка.

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Звернення до президента та керівника Офісу президента опублікувала в Facebook адвокат Євгенія Закревська.

"Оскільки суспільний інтерес до цього об'єкта не вщухає: двері експонуються в телеефірах, їх зображення розтиражовані в ЗМІ, вони отримали статус історичного і художнього артефакту", – йдеться в повідомленні.

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У зверненні відзначено, що двері на відкритому аукціоні вдасться продати значно дорожче їхньої номінальної вартості. Крім того, автори звернення пишуть, що "такі двері в зазначеному вигляді мають художню цінність, а отже, їхня реставрація буде фактично знищенням такого артоб'єкта".

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"Галерея при цьому розраховує їх вигідно продати на аукціоні. Всі ризики, пов'язані з аукціоном несе галерея. Для ОП це просто варіант продати ці двері дорожче за нові – чудова економія бюджетних грошей", – написала Закревська.

Раніше ми повідомляли, що учасник акції протесту під Офісом президента Сергій Філімонов, якого звинувачують у хуліганстві, вважає, що акція 20 березня була не політичною, а "художньою".

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