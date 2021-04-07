Русский
$ 27,84
32,9
  1. Новини України

Гірше тільки в Бразилії. В Україні збільшилася смертність від COVID-19

7 квітня, 11:38

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Українська система охорони здоров'я на межі колапсу – врятуватися можна тільки одним способом

За останню добу в Україні від ковіду померли майже 500 людей. Наша країна стала одним зі світових лідерів за рівнем смертності від коронавірусної хвороби.

Реклама

Про це написав у Telegram нардеп, голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

"Якщо рахувати за кількістю смертей на тисячу мешканців, то гірше, ніж в Україні, ситуація лише у Бразилії. Там від ковіду померло понад 4 тисячі осіб (населення Бразилії вшестеро перевищує кількість людей в Україні)", – зазначив він.

В тренді
Стали ближчими до народу. Автомобілі українських силовиків отримали нові номери (фото)

Радуцький попередив, що українська система охорони здоров'я на межі колапсу: маємо найвищі показники як за рівнем госпіталізацій, так і за зайнятими місцями в реанімаціях. За його словами, зупинити епідемію зможе тільки вакцинація.

Реклама

"Я дуже радію, що у нас нарешті є оптимістичні звістки щодо постачання вакцин. Президенту Володимиру Зеленському вдалося домовитися з виробником Pfizer про постачання 10 млн доз", – додав нардеп.

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що в Україні зростатиме кількість хворих на COVID-19 і навіть назвав страшну цифру.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

смертність коронавірус Михайло Радуцький COVID-19

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там заборонено
Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там забороненоУкраїна
Реструктуризація валютних кредитів – долар перетворюється на гривню за добу: подробиці
Реструктуризація валютних кредитів – долар перетворюється на гривню за добу: подробиціЕкономіка
В Україну повертається сніг: синоптик розповіла, де буде сипати
В Україну повертається сніг: синоптик розповіла, де буде сипатиУкраїна
Ціни на пальне по регіонах – чому подешевшав бензин та чи подешевшають газ і дизель
Ціни на пальне по регіонах – чому подешевшав бензин та чи подешевшають газ і дизельЕкономіка
"Гола" фотосесія на балконі в Дубаї: серед заарештованих – українкиІнші країни
"Це неприпустимо": у Зеленського відреагували на провал зі спецперепустками у КиєвіВлада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти