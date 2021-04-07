Гірше тільки в Бразилії. В Україні збільшилася смертність від COVID-19

Українська система охорони здоров'я на межі колапсу – врятуватися можна тільки одним способом

За останню добу в Україні від ковіду померли майже 500 людей. Наша країна стала одним зі світових лідерів за рівнем смертності від коронавірусної хвороби.

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Про це написав у Telegram нардеп, голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

"Якщо рахувати за кількістю смертей на тисячу мешканців, то гірше, ніж в Україні, ситуація лише у Бразилії. Там від ковіду померло понад 4 тисячі осіб (населення Бразилії вшестеро перевищує кількість людей в Україні)", – зазначив він.

Радуцький попередив, що українська система охорони здоров'я на межі колапсу: маємо найвищі показники як за рівнем госпіталізацій, так і за зайнятими місцями в реанімаціях. За його словами, зупинити епідемію зможе тільки вакцинація.

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"Я дуже радію, що у нас нарешті є оптимістичні звістки щодо постачання вакцин. Президенту Володимиру Зеленському вдалося домовитися з виробником Pfizer про постачання 10 млн доз", – додав нардеп.

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що в Україні зростатиме кількість хворих на COVID-19 і навіть назвав страшну цифру.

Відео: Сьогодні

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