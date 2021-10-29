Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
😷 Київ у "червоній" зоні ❌ ДТП з мажором у Харкові 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік
СЬОГОДНІ Новини України

Чи вистачить Україні кисню для боротьби з COVID-19? У Раді відповіли

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
29 жовтня, 22:14
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ця хвиля коронавірусу більше кисневозалежна, ніж попередня. Кисень потрібен у великих обсягах
В Україні дефіцит кисню у лікарнях.
В Україні дефіцит кисню у лікарнях. / Фото: Колаж: Сьогодні

Нещодавно в Україні зупинилися два заводи, які виробляють медичний кисень. Він необхідний хворим на коронавірус, тому це спричинило паніку серед лікарів. Кисню дійсно не вистачає.

Про це заявив голова Комітету Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24".

Реклама

Скільки Україні треба кисню

"Що стосується того, що не вистачає кисню. Його дійсно не вистачає. Бо штамм "Дельта", а особливо зараз уже штамм "Дельта+" – це ті два штамми, які збільшили кисневозалежних пацієнтів мінімум на 15-20%", – заначив Радуцький.

За його словами, в Україні сьогодні витрачають 344 тонни кисню на добу. І цей показник постійно росте. На сьогоднішній день ми вже переходимо за 400.

Заводи зупинилися

Щодо двох заводів, які зупинился, в результаті з'ясували, що це була не диверсія.

Реклама

"Якби вони зупинились на технічний регламент, вони би зупинились взагалі. Ми б залишились без кисню", – пояснив Радуцький.

Він поясниві, що у лікарні завозять кисень на 2-3 дні. Він закінчується швидше і лікарі хвилюються. А коли почули про зупинку заводів, це спричинило паніку.

Коли відновиться робота заводів

Вже сьогодні один завод запустився, другий запускається 1 листопада.

Реклама

"Сьогодні нестачі кисню нема. Дефіцит кисню є тільки в тому, що дуже багато кисневозалежних", – додав Радуцький.

Як відомо, в Україні кисень виробляють металургійний завод Запоріжсталь та Маріупольський металургійний комбінат (ММК) імені Ілліча.

У регіони передають кисень

У відповідь на звернення представників регіонів України Метінвест ухвалив рішення про допомогу регіонам постачанням кисню до медичних закладів, а саме:

  • 260 т у Харківську область, станом на 25.10 поставлено вже 180т кисню,
  • 60 т у Київську обл., станом на 25.10 поставлено 20т кисню,
  • 30 т у Чернігівську обл, станом на 25.10 поставлено 20т кисню,
  • 500 т у Херсонську обл, станом на 25.10 поставлено 10т кисню.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Велике оновлення мереж
Електрика по-українськи: все, що потрібно знати сьогодні
У Мережу!
Переводимо годинник без стресу
Як перейти на новий час і не постраждати
Що радять психологи
Пора переводити годинник
До переведення годинників залишилося
Україна переходить на зимовий час
Куди крутити стрілки?
Щоденник незалежності 🇺🇦

29 жовтня 1991. Постановою Верховної Ради України міністром праці України призначений Михайло Каскевич...

Зануритись у той день
Опитування
Короновірус за тиждень

153 289

захворіло за тиждень в Україні

+34%

Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.33

Російський рубль (₽)

0.374

Євро (€)

30.5

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти