Чи вистачить в Україні вакцин для бустерної дози? У МОЗ відповіли

Бустерні дози COVID-вакцин почнуть вводити українцям уже в 2022 році

Зараз в Україні лишається 11 млн доз вакцин. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні в 2022 році почнеться ревакцинація, а також щеплення бустерною дозою вакцини від коронавіруса. Для наступних поставок вже заключені відповідні контракти, збоїв в цьому процесі наразі не прогнозують.

Про це заявив головний санлікар країни Ігор Кузін в ефірі телеканалу "Україна 24".

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За його словами, зараз в Україні лишилося близько 11 млн доз COVID-вакцин.

"На 2022 рік за контрактами, які вже підписані, планується поставка 25 млн доз вакцини Pfizer. Також в процесі перемовин контракт на 6,5 млн доз вакцини CoronaVac" – зазначив Кузін.

Додатково також є підтвердження з боку COVAX. Цей механізм не буде припиняти свою роботу.

"Тобто вакцин вистачає як на ревакцинацію, так і на бустер, так і на охоплення 70% населення країни", – наголосив головний санлікар країни.

Кому МОЗ рекомендує робити бустерне щеплення

В Україні рекомендували бустерне щеплення від коронавірусу для людей віком від 60 років. Також її вже отримали близько 3 тисяч медиків.

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Бустерну дозу вводять, щоб посилити ефективність COVID-вакцини, яка з часом знижується, а додаткову дозу вводять, щоб убезпечити людей, у яких через тяжкі захворювання дві дози вакцини можуть не дати належного захисту.

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