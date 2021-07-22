Заява США і ФРН щодо "Північного потоку – 2" і ДТП з п'яною суддею – головні новини за ніч

США і Німеччина дійшли згоди щодо російського газопроводу, а в Києві п'яна суддя влаштувала ДТП – та інші події

Джо Байден і Ангела Меркель та ДТП у Києві / колаж "Сьогодні"

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ДТП з п'яною суддею

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У Києві на Оболонській набережній автомобіль Audi зніс стовп, втратив колесо і мало не злетів у Дніпро – його зупинили дерева. За кермом була п'яна жінка, дуже схожа на суддю Деснянського районного суду столиці. Очевидці кажуть – вона мчала зі швидкістю щонайменше 100 км/год.

Суддя Світлана Колегаєва (зліва) та винуватиця ДТП / колаж "Сьогодні"

Кремль – про транзит газу через Україну

У Кремлі стверджують, що питання транспортування газу через Україну після 2024 року мають комерційний характер і їх не повинні обговорювати глави держав.

Що США і Німеччина вирішили щодо "Північного потоку – 2"

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США і Німеччина оприлюднили заяву з деякими деталями угоди щодо "Північного потоку – 2". Вони обіцяють зберегти транзит через Україну після 2024 року, підтримувати її енергетичну безпеку і реагувати, якщо Росія спробує використати енергію як зброю.

В тренді Двох полковників СБУ затримано за підозрою в державній зраді – журналіст

США і Німеччина обіцяють збереження транзиту газу через Україну / колаж "Сьогодні"

Зеленський підписав закон про корінні народи

Президент України Володимир Зеленський підписав закон"Про корінні народи України", який Рада ухвалила 1 липня і який дуже розлютив російську владу.

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