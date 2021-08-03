У Києві зник білоруський опозиціонер, а в Антальї загинули туристи – головні новини за ніч

Глава Білоруської дому в Україні вийшов на пробіжку і не повернувся, а в Туреччині дорогою в аеропорт перекинувся автобус – та інші події

У столиці України шукають Віталія Шишова, а у Туреччині відбулося ДТП з автобусом / колаж "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

ДТП з туристичним автобусом у Антальї

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У турецькій провінції Анталья в результаті дорожньо-транспортної пригоди з автобусом, у якому їхали російські туристи, загинули щонайменше три людини, ще 16 отримали поранення, з них п'ятеро у важкому стані.

Біля Анталії перекинувся автобус з російськими туристами / F5 Haber

Кулеба спробував достукатися до ЄС і США

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спробував пояснити західним політикам, чому Україну треба взяти в ЄС і НАТО, опублікувавши статтю в авторитетному американському журналі з міжнародних відносин і зовнішньої політики США Foreign Affairs.

Справу бойовика Безлера передали до суду

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Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо бойовика Ігоря Безлера на прізвисько "Біс", який у 2014 році був ватажком одного з незаконних збройних формувань так званої "ДНР" у місті Горлівка. Його звинувачують в тортурах і вбивствах.

Справу Ігоря Безлера передали в суд / колаж "Сьогодні"

У Києві зник білоруський опозиціонер

У Києві зник безвісти голова громадської організації "Білоруський дім в Україні" ("Беларускі дом ва Украіне") Віталій Шишов. Вранці у понеділок він вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку і до ночі так і не повернувся.

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