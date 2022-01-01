"І як із цим боротися?" В Одесі непродані ялинки кинули просто на вулиці (фото)

Ялинки, які не встигли продати 31 грудня, зараз просто валяються на тротуарах

Ялинки залишилися просто на вулиці. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесі 1 січня на вулиці помітили покинуті ялинки. Непродані новорічні дерева залишили просто на місці колишніх ялинкових базарів .

Про це повідомив Telegram-канал Новини.LIVE Odesa.

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Хто не встиг встановити ялинку до Нового року, тепер може вибрати будь-яку та абсолютно безкоштовно.

"От і бізнесу кінець! В Одесі непродані ялинки покинули на вулиці. Поки одесити відходять від бурхливих святкувань, на вулицях міста справжня халява. Ялинки, які не встигли продати 31 грудня, тепер просто валяються на тротуарах", – йдеться у повідомленні.

Водночас, місцеві жителі обурюються та не знають, як боротися з несумлінними продавцями.

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Ялинки валяються на тротуарах. Фото: Олександр Новицький

Ціни на ялинки 2021

У Волинській області мінімальна ціна святкового дерева становила100 грн. У горщику, залежно від породи та віку, стартувала від 150 грн. Во Львівській області вартість новорічного дерева коливається від 100 до 350 грн, на Івано-франківських ринках – від 150 грн.

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Середня ціна святкового деревця в Чернігівський області – 111 гривень залежно від висоти. Однометрове та трохи менше деревце коштує 92 гривні , а за триметрове та вище довелося заплатити 615 гривень.

В Києві та Київській області ціна ялинки стартувала від 114 грн, Кіровоградська область продавала свої за 150 грн (До 1 метра), Черкаська – від 72 грн. В Харківській області ціна за новорічне деревце починається від 48 грн за півметра.

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