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І нашим, і вашим? В Україну зайшов ресторатор із РФ, він уже працює в окупованому Криму

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
11 листопада, 19:00
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Антон Пінський відкрив понад 10 великих ресторанів у Москві та Санкт-Петербурзі, а тепер дістався і українського ринку
Антон Пінський відкрив заклад у Криму та у Києві
Антон Пінський відкрив заклад у Криму та у Києві / Фото: Колаж: Сьогодні

Поки на Донбасі йде війна, відомий російський ресторатор Антон Пінський вирішив зайти на український ринок. Він відкрив заклад у Києві та в окупованому Криму.

Про це повідомляють РосЗМІ.

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Московський ресторатор, засновник Pinskiy&Co, власник 10 великих ресторанів у Москві та Пітері вже відкрив фуд-маркет Stars у Києві.

Як виявилось, російського бізнесмена не хвилює територіальна проблема після окупації Криму. На українському півострові Пінський відкрив свій ресторан, розрахований на заможну клієнтуру.

"Потрібно пам'ятати, що є велика категорія заможних і статусних людей, які вважають за краще відпочивати або в Криму, або в Сочі. І хоч би як склалася ситуація в 2021 році, ядро цієї клієнтури там у будь-якому випадку залишиться", – Антон Пінський сказав у інтерв'ю "Ресторанним відомостям".

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На цьому ресторатор не планує зупинятися: в українській столиці він хоче відкрити ще кілька ресторанів. Щоправда, скаржиться на те, що "з перельотами в Україну складно". Через це над відкриттям нових закладів російського бізнесмена в Україні працює його команда.

Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
  • У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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