Засідання ТКГ щодо Донбасу та відкриття Каннського кінофестивалю – анонси СЬОГОДНІ

На вівторок заплановані чергові засідання ТКГ щодо конфлікту на Донбасі, а в Каннах відкриється довгоочікуваний кінофестиваль – та інші події

Засідання ТКГ і Каннський фестиваль / колаж "Сьогодні"

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 6 липня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

Україна

Засідання робочих груп Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу у форматі відеоконференції.

8:45 – відкриття 10-ї конференції з питань сонячної енергетики "CISOLAR 2021", яка відбудеться 6-8 липня. Деталі (готель "Хілтон", б-р. Т. Шевченка, 30).

– відкриття 10-ї конференції з питань сонячної енергетики "CISOLAR 2021", яка відбудеться 6-8 липня. Деталі (готель "Хілтон", б-р. Т. Шевченка, 30). 9:15 – засідання у справі про викрадення і вбивство Василя Сергієнка у Верховному суді. Заплановано розгляд клопотань представника потерпілого та прокурора про зміну підсудності справи та її передачі з Городищенського суду в інший (вул. Орлика, 4).

– засідання у справі про викрадення і вбивство Василя Сергієнка у Верховному суді. Заплановано розгляд клопотань представника потерпілого та прокурора про зміну підсудності справи та її передачі з Городищенського суду в інший (вул. Орлика, 4). 10:00 – засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. Трансляція (вул. Хрещатик, 22, к. 633).

– засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. Трансляція (вул. Хрещатик, 22, к. 633). 10:00 – Велика палата Верховного суду розгляне заяву засудженого про перегляд винесених щодо нього судових рішень на підставі рішення ЄСПЛ у справі "Шуманський проти України" (від 8 жовтня 2020 року).

– Велика палата Верховного суду розгляне заяву засудженого про перегляд винесених щодо нього судових рішень на підставі рішення ЄСПЛ у справі "Шуманський проти України" (від 8 жовтня 2020 року). 10:00 – засідання у справі командира батальйону харківського "Беркуту", обвинуваченого в перевищенні влади і службових повноважень, які спричинили тяжкі наслідки (протистояння 01.12.2013 на вулиці Банковій в Києві – 67 постраждалих, і 18.02.2014 – мирна хода в Кріпосному провулку і на вулиці Інститутській – 107 постраждалих) в Дарницькому райсуді Києва (вул. Севастопольська, 7/13).

– засідання у справі командира батальйону харківського "Беркуту", обвинуваченого в перевищенні влади і службових повноважень, які спричинили тяжкі наслідки (протистояння 01.12.2013 на вулиці Банковій в Києві – 67 постраждалих, і 18.02.2014 – мирна хода в Кріпосному провулку і на вулиці Інститутській – 107 постраждалих) в Дарницькому райсуді Києва (вул. Севастопольська, 7/13). 10:00 – засідання Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12-а).

– засідання Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12-а). 10:30 – форум "Україна 30. Міжнародна політика" за участю першого заступника міністра закордонних справ України Еміне Джапарової. Деталі й трансляція: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube (КВЦ "Парковий", вул. Паркова дорога, 16а).

– форум "Україна 30. Міжнародна політика" за участю першого заступника міністра закордонних справ України Еміне Джапарової. Деталі й трансляція: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube (КВЦ "Парковий", вул. Паркова дорога, 16а). 11:00 – засідання Міжфракційного депутатського об'єднання "За техногенну та екологічну безпеку в паливно-енергетичному комплексі, залізничному та трубопровідному транспорті України" (вул. Грушевського, 18/2, зал №12).

– засідання Міжфракційного депутатського об'єднання "За техногенну та екологічну безпеку в паливно-енергетичному комплексі, залізничному та трубопровідному транспорті України" (вул. Грушевського, 18/2, зал №12). 11:00 – презентація Сервісу автоматичної оцінки об'єктів нерухомості – інноваційного онлайн-інструменту, який дає змогу кожному громадянину України безкоштовно оцінити нерухомість за об'єктивними показниками електронної бази. Учасники: голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко, тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін та інші (вул. Володимирська, 49а, конференц-центр Inveria Space, 2-й поверх, конференц-зал South).

– презентація Сервісу автоматичної оцінки об'єктів нерухомості – інноваційного онлайн-інструменту, який дає змогу кожному громадянину України безкоштовно оцінити нерухомість за об'єктивними показниками електронної бази. Учасники: голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко, тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін та інші (вул. Володимирська, 49а, конференц-центр Inveria Space, 2-й поверх, конференц-зал South). 12:00 – засідання Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики у форматі відеоконференції (вул. Садова, 3а, зал засідань 330).

Київ

10:00 – засідання Постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку (вул. Хрещатик, 36, 4-й поверх, сесійна зала).

– засідання Постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку (вул. Хрещатик, 36, 4-й поверх, сесійна зала). 11:00 – акція активістів партії "Демократична сокира" і Руху опору капітуляції під офісом Державного бюро розслідувань. Мета акції – подати в ДБР заяву про вчинення президентом Зеленським злочину за ст. 111 Кримінального кодексу України – "Державна зрада" і змусити Бюро почати досудове розслідування (вул. Симона Петлюри, 15).

– акція активістів партії "Демократична сокира" і Руху опору капітуляції під офісом Державного бюро розслідувань. Мета акції – подати в ДБР заяву про вчинення президентом Зеленським злочину за ст. 111 Кримінального кодексу України – "Державна зрада" і змусити Бюро почати досудове розслідування (вул. Симона Петлюри, 15). 12:00 – "пряма лінія" першого заступника голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації Олександра Смика в Контактному центрі. Дзвінки прийматимуться за телефоном 15-51 до 13:00. Трансляція.

– "пряма лінія" першого заступника голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації Олександра Смика в Контактному центрі. Дзвінки прийматимуться за телефоном 15-51 до 13:00. Трансляція. 12:00 – виставка картин художника Дмитра Ульянова, створених зі знайдених на берегах річок відходів пластика, "На берегах свідомості". Мета – привернути увагу громадськості до проблем забруднення водойм (вул. Рибальська, 22, хол Музею історії туалету).

– виставка картин художника Дмитра Ульянова, створених зі знайдених на берегах річок відходів пластика, "На берегах свідомості". Мета – привернути увагу громадськості до проблем забруднення водойм (вул. Рибальська, 22, хол Музею історії туалету). 14:00 – засідання Постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин (вул. Хрещатик, 36, 4-й поверх, сесійна зала).

– засідання Постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин (вул. Хрещатик, 36, 4-й поверх, сесійна зала). 18:00 – акція "Свободу Владиславу Єсипенку!" на Майдані Незалежності біля Монумента Незалежності. Цього дня в Криму почнеться суд над українським політв'язнем, журналістом проєкту "Крим. Реалії" "Радіо Свобода".

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Харків

10:00 – допит свідків звинувачення у справі ексмера Слов'янська Нелі Штепи в Орджонікідзевському райсуді.

Житомир

12:00 – виїзне засідання "круглого столу" на тему "Виконання і реалізація регіональних програм соціального захисту ветеранів війни та осіб, на яких поширюється закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту".

Закарпатська область

9:00 – в с.Тур'я Пасіка почнеться Українсько-словацький енергетичний форум "Інтеграція українських і європейських енергетичних ринків". Деталі. Трансляція.

За кордоном

Франція

Відкриття 74-го Каннського кінофестивалю, який триватиме до 17 липня. У програмі кінофестивалю – документальна стрічка українського режисера Сергія Лозниці "Бабин Яр. Контекст".

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Казахстан

День столиці країни Нур-Султана.

Євросоюз

Статистичне управління Європейського союзу оприлюднить дані про роздрібні продажі в травні.

Іран – Туреччина

Газопровід з Ірану до Туреччини зупиниться на плановий ремонт з 6 до 29 липня.

США

Управління з інформації в галузі енергетики (EIA) Міністерства енергетики США опублікує щомісячний прогноз щодо нафти.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією