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СЬОГОДНІ Новини України

Україна займеться "зеленим" воднем і перші люди- "легенди" – головні новини за ніч

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
23 серпня, 06:00
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"Нафтогаз" підписав меморандум з німецькою компанією у сфері водневої економіки, а Зеленський нагородив сімох людей новою відзнакою – та інші новини
Україна задумалася про "зелений" водень, а Софії Ротару вручили нову нагороду
Україна задумалася про "зелений" водень, а Софії Ротару вручили нову нагороду / Фото: Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Зеленський нагородив людей-"легенд"

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У Маріїнському парку в Києві ввечері у неділю пройшла церемонія нагородження новою відзнакою "Національна легенда України" семи видатних українців. Шестеро нагороджених були присутні особисто, присуджену посмертно нагороду композитору Мирославу Скорику отримала його дружина.

Олег Блохін, Софія Ротару та Іван Марчук стали першими "легендами України"
Олег Блохін, Софія Ротару та Іван Марчук стали першими "легендами України" / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні розвиватимуть "зелений" водень

Компанія "Нафтогаз України" і німецька енергетична компанія RWE (Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk) уклали меморандум про співпрацю в секторі водневої економіки на виконання домовленостей між президентом Володимиром Зеленським та канцлером Німеччини Ангелою Меркель, досягнутих у липні 2021 року в Берліні та під час зустрічі у неділю.

Німецька та українська компанії підписали меморандум про "зелений" водень
Німецька та українська компанії підписали меморандум про "зелений" водень / Фото: Колаж: Сьогодні

Головнокомандувач ЗСУ – про наступальні дії

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В умовах триваючої агресії РФ на сході України ЗСУ повинні готуватися до впровадження наступальних дій зі звільнення тимчасово окупованих територій, вважає головнокомандувач ЗСУ генерал-майор Валерій Залужний.

Протверезливий прийом Меркель у Києві

Канцлера Німеччини Ангелу Меркель в аеропорту "Бориспіль" не зустрічало ні керівництво Офісу президента, ні Міністерства закордонних справ, тому німецький журналіст Йорг Бланк назвав її прийом в Україні "протверезливим".

Ангелу Меркель в "Борисполі" керівництво Офісу президента не зустріло. Колаж: "Сьогодні"
Ангелу Меркель в "Борисполі" керівництво Офісу президента не зустріло. Колаж: "Сьогодні" / Фото: Офис Президента Украины, REUTERS

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