І підозрюваний, і потерпілий: в ОГП зробили заяву щодо ситуації з Чаусом

Суддя підозрюється у хабарництві, але в водночас проходить в ще одній справі про його викрадення

З Чаусом склалася дивна ситуація / Фото: уніан

Знайдений напередодні екссуддя Дніпровського суду Києва Микола Чаус є і підозрюваним, і потерпілим в різних кримінальних провадженнях, однак різні статуси не є взаємовиключними і не можуть впливати на хід розслідування цих справ. Про це нам повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Дві справи Чауса

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Національним антикорупційним бюро України з 2016 року розслідується кримінальне провадження за фактом вимагання та отримання хабаря Чаусом, в якому суддя є підозрюваним і до нього судом у 2017 році заочно обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

У той же час, СБУ веде досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом викрадення Чауса під час перебування за кордоном, а також незаконного переправлення його через державний кордон України. 30 липня суддя визнаний потерпілим і допитаний в зазначеному кримінальному провадженні. Крім того, за заявою потерпілого, слідчим СБУ було прийнято рішення про застосування стосовно нього заходів безпеки, спрямованих на захист його життя і здоров'я від протиправних посягань з боку невстановлених осіб.

"Різні процесуальні статуси цієї особи в кримінальних провадженнях не є взаємовиключними і не можуть впливати на хід розслідування цих проваджень. Офіс Генерального прокурора вживає заходів задля забезпечення ефективної комунікації органів досудового розслідування для реалізації неухильного виконання всіх рішень слідчих та судів, спрямованих на всебічне повне та неупереджене дослідження обставин обох кримінальних проваджень", – заявили в ОГП.

У той же час Офіс генпрокурора не приймав рішень щодо зміни підслідності в одному зі згаданих проваджень – відповідних клопотань в ОГП поки не надходило.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 30 липня Миколу Чауса виявили в одному з сіл Вінницької області в одних трусах. Він заявив, що його викрали і вивезли з Молдови. Пізніше розігрався справжній трилер: поліція збиралася передати суддю НАБУ, але його несподівано перехопила СБУ і повезла до Києва. Дійшло до того, що антикорупціонери на трасі переслідували машину СБУ і вимагали зупинки.

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У той же час адвокат судді Ростислав Кравець проситиме Офіс генпрокурора змінити підслідність – у НАБУ можуть забрати справу Чауса.