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Запуск в Україні Smart Factory 5G і саміт Євросоюзу – анонси СЬОГОДНІ

24 червня 2021 7:00

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 24 червня в Україні та за кордоном в одному місці

У четвер, 24 червня, в Україні запустять перший з країні проєкт Smart Factory 5G, а в Брюсселі почнеться саміт країн Євросоюзу.

Україна

  • Завершення форуму "Україна 30. Здорова Україна". Деталі й трансляція: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube (КВЦ "Парковий", вул. Паркова дорога, 16а).
  • 9:00 – презентація виставкового проекту Державної архівної служби України та центральних державних архівів до 25-ї річниці прийняття Конституції України на тему: "Конституція України – 25: хронологія і архівна хроніка" (кулуарах 2 поверху будівлі ВР, вул. Грушевського, 5).
  • 11:00 – Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій проведе слухання на тему: "Перший рік грантового фінансування Національним фондом досліджень України: проблеми і перспективи" (вул. Грушевського, 18/2, зал 12).
  • 12:00 – запуск першого в Україні проекту Smart Factory 5G в онлайн-форматі. Організатори: Vodafone, ДТЕК і Ericsson Трансляція: Facebook, YouTube.
  • Рейтингове голосування щодо формування складу Громадської ради при Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України.
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Київ

  • 9:00 – підписання Меморандуму про співпрацю між КМДА та операторами послуг прокату електросамокатів Києва (Арка Дружби народів, Паркова дорога).
  • 9:00 – стартує 30-й ювілейний збір-похід "Козацькими шляхами" (центральна площа Парку культури і відпочинку "Перемога". Після завершення урочистостей організована колона учасників вирушить на місце проведення заходу у с. Виграїв Корсунь-Шевченківського р-ну Черкаської області. Деталі.
  • 12:00 – онлайн-брифінг "Завершення весняної призовної кампанії 2021" за участю заступника голови КМДА, голови міської призовної комісії Петра Пантелєєва.

Харків

  • 10:00 – Всеукраїнська стратегічна сесія "Освіта України – 30. Національний технопарк щодо підвищення якості освіти" за участю міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета (готель "Харків Палас", проспект Незалежності, 2). О 12:45 заплановано прес-брифінг для ЗМІ. Онлайн-трансляція заходу проходитиме на Youtube-каналі і Facebook-сторінці МОН.

Одеса

  • 11:00 – прес-конференція на тему: "Підприємців "7 км" позбавляють робочих місць" (Одеса-медіа, Приморський бульвар, 14, 5 поверх, 503).

Черкаська область

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За кордоном

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Брюссель, Бельгія

  • Саміт Європейського Союзу (24-25 червня).
  • Глави МЗС України, Грузії і Молдови вперше відвідають інституції ЄС у Брюсселі зі спільним візитом у форматі асоційованого тріо.

Мадрид, Іспанія

  • Засідання ради міністрів з питання скасування з 26 червня масочного режиму в країні.

США

  • Міністерство торгівлі Сполучених Штатів опублікує остаточні дані про зміну ВВП у першому кварталі.

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