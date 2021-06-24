Запуск в Україні Smart Factory 5G і саміт Євросоюзу – анонси СЬОГОДНІ

У четвер, 24 червня, в Україні запустять перший з країні проєкт Smart Factory 5G, а в Брюсселі почнеться саміт країн Євросоюзу.
Україна
- Завершення форуму "Україна 30. Здорова Україна". Деталі й трансляція: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube (КВЦ "Парковий", вул. Паркова дорога, 16а).
- 9:00 – презентація виставкового проекту Державної архівної служби України та центральних державних архівів до 25-ї річниці прийняття Конституції України на тему: "Конституція України – 25: хронологія і архівна хроніка" (кулуарах 2 поверху будівлі ВР, вул. Грушевського, 5).
- 11:00 – Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій проведе слухання на тему: "Перший рік грантового фінансування Національним фондом досліджень України: проблеми і перспективи" (вул. Грушевського, 18/2, зал 12).
- 12:00 – запуск першого в Україні проекту Smart Factory 5G в онлайн-форматі. Організатори: Vodafone, ДТЕК і Ericsson Трансляція: Facebook, YouTube.
- Рейтингове голосування щодо формування складу Громадської ради при Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України.
Київ
- 9:00 – підписання Меморандуму про співпрацю між КМДА та операторами послуг прокату електросамокатів Києва (Арка Дружби народів, Паркова дорога).
- 9:00 – стартує 30-й ювілейний збір-похід "Козацькими шляхами" (центральна площа Парку культури і відпочинку "Перемога". Після завершення урочистостей організована колона учасників вирушить на місце проведення заходу у с. Виграїв Корсунь-Шевченківського р-ну Черкаської області. Деталі.
- 12:00 – онлайн-брифінг "Завершення весняної призовної кампанії 2021" за участю заступника голови КМДА, голови міської призовної комісії Петра Пантелєєва.
Харків
- 10:00 – Всеукраїнська стратегічна сесія "Освіта України – 30. Національний технопарк щодо підвищення якості освіти" за участю міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета (готель "Харків Палас", проспект Незалежності, 2). О 12:45 заплановано прес-брифінг для ЗМІ. Онлайн-трансляція заходу проходитиме на Youtube-каналі і Facebook-сторінці МОН.
Одеса
- 11:00 – прес-конференція на тему: "Підприємців "7 км" позбавляють робочих місць" (Одеса-медіа, Приморський бульвар, 14, 5 поверх, 503).
Черкаська область
- 9:30 і 10:00 – засідання у справі про викрадення і вбивство Василя Сергієнка в Городищенському райсуді (Городище, вул. 1-го Травня, 9).
За кордоном
Брюссель, Бельгія
- Саміт Європейського Союзу (24-25 червня).
- Глави МЗС України, Грузії і Молдови вперше відвідають інституції ЄС у Брюсселі зі спільним візитом у форматі асоційованого тріо.
Мадрид, Іспанія
- Засідання ради міністрів з питання скасування з 26 червня масочного режиму в країні.
США
- Міністерство торгівлі Сполучених Штатів опублікує остаточні дані про зміну ВВП у першому кварталі.