Таємна доповідь щодо Білорусі та навчання СБУ в метро – головні новини за ніч

На засіданні РНБО України розглядали таємну доповідь щодо загроз від Білорусі, а в центрі Києва вночі завивали сирени – та інші важливі події

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Навчання СБУ в метро Києва

Реклама

У ніч на 28 травня до центральних станцій метро Києва стягнули багато поліцейських машин, автомобілів швидкої допомоги та пожежних, на вулицях завивали сирени і було видно носилки з "пораненими". СБУ напередодні анонсувала антитерористичні навчання.

Новий голова ПриватБанку

Наглядова рада ПриватБанку призначила Герхарда Бьоша новим головою правління банку. Він вступить на посаду після того, як його кандидатуру погодить Нацбанк.

В тренді Рішення судів щодо Тупицького і Шмигаль у Дніпрі – анонси СЬОГОДНІ

Ryanair заявив про викрадення літака Білоруссю

У ірландській авіакомпанії Ryanair заявили, що примусова посадка їхнього літака білоруською владою в Мінську є "незаконним і навмисним викраденням".

Таємна доповідь щодо Білорусі на РНБО

Кулеба розповів, що у Раді національної безпеки і оборони під час засідань з ескалації Росії на сході України була представлена таємна доповідь щодо загроз із боку Білорусі.