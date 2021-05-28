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Таємна доповідь щодо Білорусі та навчання СБУ в метро – головні новини за ніч

28 травня, 06:10

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

На засіданні РНБО України розглядали таємну доповідь щодо загроз від Білорусі, а в центрі Києва вночі завивали сирени – та інші важливі події

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Навчання СБУ в метро Києва

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У ніч на 28 травня до центральних станцій метро Києва стягнули багато поліцейських машин, автомобілів швидкої допомоги та пожежних, на вулицях завивали сирени і було видно носилки з "пораненими". СБУ напередодні анонсувала антитерористичні навчання.

Новий голова ПриватБанку

Наглядова рада ПриватБанку призначила Герхарда Бьоша новим головою правління банку. Він вступить на посаду після того, як його кандидатуру погодить Нацбанк.

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Ryanair заявив про викрадення літака Білоруссю

У ірландській авіакомпанії Ryanair заявили, що примусова посадка їхнього літака білоруською владою в Мінську є "незаконним і навмисним викраденням".

Таємна доповідь щодо Білорусі на РНБО

Кулеба розповів, що у Раді національної безпеки і оборони під час засідань з ескалації Росії на сході України була представлена таємна доповідь щодо загроз із боку Білорусі.

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