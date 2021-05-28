Таємна доповідь щодо Білорусі та навчання СБУ в метро – головні новини за ніч

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.
Навчання СБУ в метро Києва
У ніч на 28 травня до центральних станцій метро Києва стягнули багато поліцейських машин, автомобілів швидкої допомоги та пожежних, на вулицях завивали сирени і було видно носилки з "пораненими". СБУ напередодні анонсувала антитерористичні навчання.
Новий голова ПриватБанку
Наглядова рада ПриватБанку призначила Герхарда Бьоша новим головою правління банку. Він вступить на посаду після того, як його кандидатуру погодить Нацбанк.
Ryanair заявив про викрадення літака Білоруссю
У ірландській авіакомпанії Ryanair заявили, що примусова посадка їхнього літака білоруською владою в Мінську є "незаконним і навмисним викраденням".
Таємна доповідь щодо Білорусі на РНБО
Кулеба розповів, що у Раді національної безпеки і оборони під час засідань з ескалації Росії на сході України була представлена таємна доповідь щодо загроз із боку Білорусі.