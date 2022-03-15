І війни не злякалися. До Зеленського в Київ їдуть прем'єри трьох країн ЄС

Цього тижня можливо вирішиться питання вступу України до ЄС

До Києва їдуть Лідери ЄС / Фото: Колаж: Сьогодні

Чиновники Євросоюзу та Польщі їдуть до України для зустрічі з представниками влади. Про це пише пресслужба президента Польщі.

"Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький та віцепрем'єр-міністр, голова Комітету з питань національної безпеки та оборони Ярослав Качинський разом із прем'єр-міністром Чеської Республіки Петром Фіалою та прем'єр-міністром Словенії Янезом Яншою їдуть сьогодні до Києва, як представники Європейської ради для зустрічі з Денисом Шмигалем та президентом України Володимиром Зеленським", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поїздка організована за погодженням із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем та президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

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Мета візиту – підтвердження однозначної підтримки усім Європейським Союзом суверенітету та незалежності України, а також надання широкого пакету підтримки української держави та суспільства.

Міжнародне співтовариство інформується про візит делегації через міжнародні організації, зокрема ООН.

Україна в ЄС

Україна офіційно почала євроінтеграційний процес. Усі лідери та уряди країн Євросоюзу на засіданні Ради ЄС сказали "так" нашій країні. Наступне слово – за Єврокомісією.

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Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн сказала, що українці є частиною європейської сім'ї та будуть прийняті до ЄС.

Європейська рада визнала європейські прагнення та європейський вибір України, як зазначено в Угоді про асоціацію.

Президент України Володимир Зеленський на тлі вторгнення Росії повідомив, що Україна звернулася до Євросоюзу з проханням про невідкладне приєднання за спеціальною процедурою.

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Перед цим, 28 лютого Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до Європейського Союзу.

Зазначимо, віце-президент Європейської комісії, верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель заявив, що прийняття України до Європейського Союзу поки що не стоїть на порядку денному хоча країна має європейську перспективу.