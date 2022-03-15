І війни не злякалися. До Зеленського в Київ їдуть прем'єри трьох країн ЄС

Чиновники Євросоюзу та Польщі їдуть до України для зустрічі з представниками влади. Про це пише пресслужба президента Польщі.
"Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький та віцепрем'єр-міністр, голова Комітету з питань національної безпеки та оборони Ярослав Качинський разом із прем'єр-міністром Чеської Республіки Петром Фіалою та прем'єр-міністром Словенії Янезом Яншою їдуть сьогодні до Києва, як представники Європейської ради для зустрічі з Денисом Шмигалем та президентом України Володимиром Зеленським", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що поїздка організована за погодженням із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем та президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
Мета візиту – підтвердження однозначної підтримки усім Європейським Союзом суверенітету та незалежності України, а також надання широкого пакету підтримки української держави та суспільства.
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