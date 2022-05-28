Ічкерія хоче визнання Україною: зроблено перший крок

На сайті Офісу президента запущено петицію

Воюючі на боці України чеченці хочуть своєї незалежності / Колаж "Сьогодні"

Прихильники незалежності Чеченської Республіки вирішили форсувати свою тему та спробувати домогтися від влади України визнання суверенітету Чеченської Республіки Ічкерія.

Для цього була розміщена відповідна електронна петиція на сайті президента України.

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Що відомо

У петиції сказано, що Україна має визнати суверенітет Ічкерії та налагодити з урядом цього формування, який перебуває за кордоном, дипломатичні та військові відносини.

"Звертаємся до Президента України негайно визнати Незалежність та Суверенітет Чеченської Республіки Ічкерія. Звертаючи увагу на основному принципі міжнародного права – право на Національне Самовизначення, а також дружніх заяв Президента Чеченської Республіки Ічкерія Ахмеда Закаєва, вважаємо за необхідне визнати Незалежність та Суверенітет ЧРІ, з налагодженням дипломатичних та військових взаємовідносин", – йдеться у петиції.

Петиція була розміщена 17 травня і поки що набрала 47 голосів на свою підтримку.

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З життя Ічкерії

Ічкерія була самопроголошена на території Чеченської Республіки Російської Федерації після розпаду СРСР.

Щоб не дати реалізуватися незалежності чеченського народу, влада Росії організувала дві військові кампанії. Перша чеченська війна тривала три роки – з 1994 по 1996 рік. Тоді загинуло до 120 мирних громадян та був убитий перший президент Ічкерії Джохар Дудаєв.

Друга чеченська війна, розпочата Володимиром Путіним у 1999 році, забрала життя 14 тисяч військових та цивільних з чеченського боку і, за визнаними втратами Москви, – 7,5 тисяч силовиків з російського боку.

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Москва здобула перемогу і лідером Чеченської республіки у складі РФ було призначено указом Путіна від 12 червня 2000 року муфтія Чечні Ахмата Кадирова, який перейшов на бік Кремля. Після вбивства Кадирова-старшого 2004 року його пост Кремль віддав молодшому синові Рамзану Кадирову.

Двосторонні відносини