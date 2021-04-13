ICU спрямує 1 млн доларів на розвиток Київської школи економіки

Група ICU прийняла рішення посилити підтримку Київської школи економіки (KSE) та спрямувати 1 млн дол. на її розвиток. Це стане продовженням багаторічної програми ICU з підтримки української економічної освіти та KSE, зокрема.

"У 2016 році ми були одними з перших в українському бізнесі, хто повірив у місію KSE та реальне бажання менеджменту її реалізувати. Школа покликана стати інтелектуальною основою для сильної та інноваційної економіки України, і на створення такої основи нам важливо спрямовувати кошти. Ми це робимо вже п'ять років і бачимо наочний результат зусиль ВНЗ – кількість студентів зросла вдесятеро, а перелік навчальних програм покриває практично всі течії розвитку сучасної економічної думки. Ми з радістю продовжуємо фінансову та експертну підтримку KSE, високо оцінюючи її потенціал", – прокоментував засновник ICU і співголова Ради директорів KSE Макар Пасенюк.

"За оцінкою Forbes, Київська школа економіки зараз є кращим ВНЗ, що надає бізнес-освіту в Україні. Ми згодні з таким висновком і раді брати участь у розвитку школи, яка, за нашим переконанням, незабаром стане лідером економічної освіти не тільки в Україні, але й у Центрально-Східній Європі", – підкреслив засновник ICU Костянтин Стеценко.

Президент Київської школи економіки Тимофій Милованов зазначив: "Співпраця KSE та ICU має успішну історію та систематичний характер. ICU – один з перших стратегічних партнерів Київської школи економіки. KSE та ICU – насамперед партнери, які разом генерували й реалізовували найсміливіші ідеї: ставлячи для себе та для інших нову планку якості. Ukrainian Financial Forum 2018 і 2019, Ukraine Economy Week – наші спільні та улюблені проєкти, метою яких було підвищення якості економічної та бізнес-дискусій.

ICU є одним з ключових засновників і спонсорів Центру економічної журналістики при KSE, де журналісти українських ЗМІ отримують необхідні знання в галузі економіки та фінансів. Зараз KSE відкриває дві сучасні англомовні бакалаврські програми: "Економіка та big-data", а також "IТ і бізнес-аналіз". Це стало можливим, зокрема, завдяки партнерству та фінансовій підтримці ICU. Упевнений, така значуща інвестиція в розвиток освіти в Україні стане яскравим прецедентом для вітчизняних бізнесів – флагманів української економіки".

Довідка. Група ICU – незалежна фінансова група, що надає брокерські послуги, послуги з управління активами та приватним акціонерним капіталом, а також займається венчурними інвестиціями. Група спеціалізується на ринках Центральної та Східної Європи.

Заснована у 2006 році фахівцями з ING, група ICU є лідером з управління активами в Україні. Під її управлінням перебувають активи в розмірі понад 500 млн доларів США.

Засновники ICU – Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко.

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