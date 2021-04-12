"Йде серйозне похолодання": синоптик попередила про погіршення погоди

Найближчими днями погода в Україні різко зіпсується. Але завтра ще буде по-весняному тепло, хоча дощі підмочать кілька областей.
Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.
У вівторок, 13 квітня, ще практично скрізь вдень буде 12-18 градусів тепла, на узбережжі морів трохи свіжіше – 9-12 тепла.
Дощі очікуються на півночі, в центрі і на півдні України (карта).
У Києві завтра буде хмарно, навіть може щось покрапати. Температура повітря коливатиметься в межах 12-14 градусів.
А що далі буде з погодою?
"Із заходу Європи до наших західних областях йде серйозне похолодання. Навіть таке серйозне, що є висока ймовірність мокрого снігу. Але це вже скоріше пізно ввечері або 14 квітня", – додала Діденко.
Нагадаємо, минулого тижня захід країни несподівано засипало снігом. На Закарпатті навіть довелося обмежувати рух транспорту на дорогах. В Ужгороді після 18 градусів тепла вдарили холоди – денна температура опустилася до +5.
Крім того, днями в Карпатах вдарив мороз, а гори замело снігом.
Дивіться також у сюжеті, як Європу знову замітало снігом:
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