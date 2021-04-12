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"Йде серйозне похолодання": синоптик попередила про погіршення погоди

12 квітня, 14:07

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Вівторок ще буде теплий, а ось далі доведеться одягатися тепліше

Найближчими днями погода в Україні різко зіпсується. Але завтра ще буде по-весняному тепло, хоча дощі підмочать кілька областей.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

У вівторок, 13 квітня, ще практично скрізь вдень буде 12-18 градусів тепла, на узбережжі морів трохи свіжіше – 9-12 тепла.

Дощі очікуються на півночі, в центрі і на півдні України (карта).

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У Києві завтра буде хмарно, навіть може щось покрапати. Температура повітря коливатиметься в межах 12-14 градусів.

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"Йде серйозне похолодання": синоптик попередила про погіршення погоди

А що далі буде з погодою?

"Із заходу Європи до наших західних областях йде серйозне похолодання. Навіть таке серйозне, що є висока ймовірність мокрого снігу. Але це вже скоріше пізно ввечері або 14 квітня", – додала Діденко.

Нагадаємо, минулого тижня захід країни несподівано засипало снігом. На Закарпатті навіть довелося обмежувати рух транспорту на дорогах. В Ужгороді після 18 градусів тепла вдарили холоди – денна температура опустилася до +5.

Крім того, днями в Карпатах вдарив мороз, а гори замело снігом.

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Дивіться також у сюжеті, як Європу знову замітало снігом:

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погода прогноз погоди синоптик наталка діденко

Джерело: Сьогодні

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