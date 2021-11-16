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СЬОГОДНІ Новини України

Ідея винагороди за вакцинацію та масштабна пожежа у Харкові — головні новини за ніч

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
16 листопада, 06:00
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Колишній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що платити гроші за вакцинацію — це його ідея, а у Харкові серед ночі сталася пожежа
За повний курс вакцинації платитимуть 1000 гривень, а в Харкові з будинків евакуювали людей через серйозну пожежу/Колаж: Сьогодні
За повний курс вакцинації платитимуть 1000 гривень, а в Харкові з будинків евакуювали людей через серйозну пожежу/Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Син Саакашвілі: "Будь ласка, припиніть вбивство батька"

Старший син третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який уже два місяці перебуває у грузинській в'язниці, Едуард Саакашвілі поширив звернення, в якому вимагає, щоб його батька перевели до цивільної клініки.

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Едуард Саакашвілі обурений кадрами негідного поводження з його батьком / Колаж "Сьогодні"
Едуард Саакашвілі обурений кадрами негідного поводження з його батьком / Колаж "Сьогодні"

Чи законно? У Запорізькій області студентам заборонили вхід до гуртожитків без COVID-сертифікатів

З 15 листопада студентам ВНЗ Запорізької області заборонили вхід до гуртожитків без сертифіката про вакцинацію від COVID-19. Такі обмеження запровадили через важку епідемічну ситуацію в регіоні.

До гуртожитків Запорізької області частково не пускатимуть студентів. Фото: колаж "Сьогодні"
До гуртожитків Запорізької області частково не пускатимуть студентів. Фото: колаж "Сьогодні"

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Тисяча гривень за вакцинацію: Гройсман нагадав, хто і коли запропонував цю ідею

Колишній прем'єр-міністр України (2016-2019 роки), лідер політичної партії "Українська стратегія" Володимир Гройсман заявив, що йому належить ідея видавати по 1000 гривень як заохочення за вакцинацію від COVID-19, що тепер вирішив зробити уряд України. Політик додав, якби до його ідеї прислухалися два місяці тому, можливо, не потрібно було б запроваджувати нові обмеження в Україні і можна було б врятувати життя померлих від наслідків коронавірусу.

Гройсман нагадав, що два місяці тому пропонував заохочувати вакцинованих / Колаж "Сьогодні"
Гройсман нагадав, що два місяці тому пропонував заохочувати вакцинованих / Колаж "Сьогодні"

Густий дим та евакуація людей: у Харкові сталася масштабна пожежа

В Харкові загорівся дах однієї з будівель. Пожежа сталася на вулиці Культури, 10 поблизу Сумського ринку. Приблизна площа, яку охопив вогонь, — 500 кв. м.

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Нині невідомо, що стало причиною пожежі/Колаж: Сьогодні
Нині невідомо, що стало причиною пожежі/Колаж: Сьогодні

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