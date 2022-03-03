"Йди нах*й": у Мелітополі проходить масштабний мітинг проти окупантів

У Мелітополі проходить масштабний мітинг проти російських окупантів.
Про це повідомляє в Telegram Україна Зараз.
Що кажуть люди
На відео чути, як люди кричать російським окупантам: "Додому! Додому!". Також видно плакат із написом: "Російський військовий корабель, йди нах*й".
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Нагадаємо, в Мелітополі окупанти відкрили стрілянину по мирному натовпу українців, які намагалися їх витиснути з міста.
Ситуація в Мелітополі
На вулиці тимчасово окупованого Мелітополя вийшли десятки місцевих жителів. Вони оголосили мирний мітинг на знак підтримки України.
1 березня мер міста Іван Федоров заявив, що в Мелітополі склалася дуже важка ситуація через вторгнення РФ до України. Він нагадав, що Мелітополь прийняв на себе перші бойові дії ще 24 лютого.
Вони йшли не лише на околицях міста, а й у самому Мелітополі. Танкові битви були в центрі.
Внаслідок боїв у районі Нового Мелітополя, що межує з військовою базою, було зруйновано близько 30 будинків (або частково зруйновані, або зовсім непридатні до використання).