Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка 🚨 Руйнування Харкова
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

"Йди нах*й": у Мелітополі проходить масштабний мітинг проти окупантів

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
3 березня, 15:46
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Люди кричать військовим, щоб вони їхали додому
/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Мелітополі проходить масштабний мітинг проти російських окупантів.

Про це повідомляє в Telegram Україна Зараз.

Реклама

Що кажуть люди

На відео чути, як люди кричать російським окупантам: "Додому! Додому!". Також видно плакат із написом: "Російський військовий корабель, йди нах*й".

Нагадаємо, в Мелітополі окупанти відкрили стрілянину по мирному натовпу українців, які намагалися їх витиснути з міста.

Реклама

Ситуація в Мелітополі

На вулиці тимчасово окупованого Мелітополя вийшли десятки місцевих жителів. Вони оголосили мирний мітинг на знак підтримки України.

1 березня мер міста Іван Федоров заявив, що в Мелітополі склалася дуже важка ситуація через вторгнення РФ до України. Він нагадав, що Мелітополь прийняв на себе перші бойові дії ще 24 лютого.

Вони йшли не лише на околицях міста, а й у самому Мелітополі. Танкові битви були в центрі.

Реклама

Внаслідок боїв у районі Нового Мелітополя, що межує з військовою базою, було зруйновано близько 30 будинків (або частково зруйновані, або зовсім непридатні до використання).

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Вибуху на Подолі не було – роз'яснення ГУР Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Навіщо ви народжували своїх дітей? Митрополит Климент звернувся до матерів солдатів РФ – відео Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Той, хто пройшов крізь вогонь. Сапер-матрос підірвав міст разом із собою, щоб зупинити танки РФ.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Сумські партизани. Залізничники Руслан Аристархов і Артем Кисельов без зброї, але за допомогою кмітливості захопили ворожий БТР та двох російських військових із екіпажу. УЗ готує подання до нагородження своїх героїв.
Слава Україні!
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3645

Євро (€)

33.17

Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у березні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти