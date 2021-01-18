Ідіть тестуйтеся – це безкоштовно: Степанов звернувся до українців

Здати тест на коронавірус можна через сімейного лікаря або в одному з центрів тестування

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав українців здавати тести на COVID-19 навіть в разі, якщо є симптоми звичайних респіраторних захворювань. Такі тести будуть безкоштовними. Про це він сказав під час онлайн-брифінгу.

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Він нагадав, що у сімейних лікарів є все необхідне – і ПЛР-тести, і експрес-тести на антиген. Також в Україні діють 2373 пункти тестування.

"Якщо вам потрібне тестування, обов'язково, не чекайте нікого, йдіть і тестуйтеся. Все це безкоштовно. У будь-якої людини, у якої є навіть незначні симптоми респіраторного захворювання – не тільки COVID-19, будь-які симптоми респіраторного захворювання – можна піти і здати тест", – сказав Степанов.

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Також зробити безкоштовно тест можуть і люди, які контактували з хворим на COVID-19.

"Ми суттєво наростили потужності наших центрів тестування, ми можемо робити дуже велику кількість тестувань у день. Так що тестуйтеся, ми дуже в цьому зацікавлені. Не потрібно чогось чекати", – підкреслив міністр.

Відзначимо, що за минулий тиждень виявлено 45 656 нових випадків зараження коронавірусом, померли 1035 українців, одужали 74 362 особи. Отже, число тих, хто видужав від коронавірусу, на 28 656 перевищує число хворих. Читайте детальніше, якою була ситуація з коронавірусом минулого тижня.

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