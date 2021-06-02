Ігор Кузін – новий Головний санітарний лікар. Що про нього відомо?

Ігор Кузін працює в структурі МОЗ з часів Богатирьової і має давні зв’язки з Ляшко

Ігорь Кузін. Фото: phc.org.ua

Ігоря Кузіна призначили Головний державним санітарним лікарем України. До цього Кузін очолював Центр громадського здоров’я, а кар’єру починав в Севастополі.

Що кажуть про Кузіна?

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Де раніше працював Ігор Кузін?

Кузін — лікар-епідеміолог, магістр з громадського здоров’я.

Навчався в Донецькому державному медичному університеті імені Горького, Варненському медичному університеті в Болгарії, закінчив дворічну Південно-Кавказьку програму підготовки з польової епідеміології та лабораторних досліджень, Національний центр контролю захворювань і громадського здоров’я.

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Фото: колаж Сьогодні

Кузін почав кар’єру з керівних посад в санітарно-епідеміологічної служби в Севастополі.

У 2012 році приїжджає в Київ і починає кар’єру в столиці з посади наукового співробітника в Інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського.

В цьому ж 2012 роцік очолив Центр моніторингу та оцінки виконання програмних заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу Українського центру контролю за соціально небезпечними хворобами. В цей період МОЗ очолювала Раїса Богатирьова.

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А вже в 2017-му Кузіна призначили заступником генерального директора з координації програмних заходів та стратегічного розвитку Центру громадського здоров’я МОЗ України.

У 2018 році Кузін став заступником директора ЦОЗ. В цей час у Центрі громадського здоров’я також працював і Віктор Ляшко.

У 2019 році Ігор Кузін очолює Центр громадського здоров’я.

І ось у 2021 році Кузін стає Головним державним санітарним лікарем.

Які доходи і майно має Кузін?

В останній декларації за 2020 рік Кузін задекларував квартиру у Чернігові площею 65,4 кв. м. і вартістю 400 тис. грн.

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На посаді керівника Центру громадського здоров'я Ігор Кузін отримав 108 343 грн зарплати у 2020 році і 1 374 410 грн гонорарів. Також 46 270 грн Кузін вказав як дохід від підприємницької діяльності.

Це не все. 608 149 грн Ігор Кузін заробив в Університеті Каліфорнії.

Зі статків Кузін задекларував 7800 доларів готівкою. Також вказав придбану у 2016-му квартиру у Чернігові вартістю 400 тис. грн і площею 65, 4 квадратних метри. Має зареєстровану у Севастополі ГО "Центр демократичного розвитку".