Ігор Кузін – новий Головний санітарний лікар. Що про нього відомо?

Ігорь Кузін. Фото: phc.org.ua
Ігоря Кузіна призначили Головний державним санітарним лікарем України. До цього Кузін очолював Центр громадського здоров’я, а кар’єру починав в Севастополі.
Що кажуть про Кузіна?
Віктор Сердюк
президент Всеукраїнської ради захисту прав і безпеки пацієнтів
Ігор Кузін досить відомий фахівець і досвід у нього в громадському здоров’ї і санітарно-епідеміологічних справах належний. Це не людина, яка прийшла зі сторони і починає працювати з нуля. Як мені здається, він зможе організувати процеси, які вимагаються. Він все-таки працював у команді Віктора Ляшка і, думаю, вони будуть знаходити спільну мову. Тобто міністру буде легше виробляти якісь необхідні рішення. З точки зору функціональності, це непоганий вибір. На старті є надія, що в нього вдасться бути ефективним Головний державним санітарним лікарем.
Де раніше працював Ігор Кузін?
Кузін — лікар-епідеміолог, магістр з громадського здоров’я.
Навчався в Донецькому державному медичному університеті імені Горького, Варненському медичному університеті в Болгарії, закінчив дворічну Південно-Кавказьку програму підготовки з польової епідеміології та лабораторних досліджень, Національний центр контролю захворювань і громадського здоров’я.
Фото: колаж Сьогодні
Кузін почав кар’єру з керівних посад в санітарно-епідеміологічної служби в Севастополі.
У 2012 році приїжджає в Київ і починає кар’єру в столиці з посади наукового співробітника в Інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського.
В цьому ж 2012 роцік очолив Центр моніторингу та оцінки виконання програмних заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу Українського центру контролю за соціально небезпечними хворобами. В цей період МОЗ очолювала Раїса Богатирьова.
А вже в 2017-му Кузіна призначили заступником генерального директора з координації програмних заходів та стратегічного розвитку Центру громадського здоров’я МОЗ України.
У 2018 році Кузін став заступником директора ЦОЗ. В цей час у Центрі громадського здоров’я також працював і Віктор Ляшко.
У 2019 році Ігор Кузін очолює Центр громадського здоров’я.
І ось у 2021 році Кузін стає Головним державним санітарним лікарем.
Які доходи і майно має Кузін?
В останній декларації за 2020 рік Кузін задекларував квартиру у Чернігові площею 65,4 кв. м. і вартістю 400 тис. грн.
На посаді керівника Центру громадського здоров'я Ігор Кузін отримав 108 343 грн зарплати у 2020 році і 1 374 410 грн гонорарів. Також 46 270 грн Кузін вказав як дохід від підприємницької діяльності.
Це не все. 608 149 грн Ігор Кузін заробив в Університеті Каліфорнії.
Зі статків Кузін задекларував 7800 доларів готівкою. Також вказав придбану у 2016-му квартиру у Чернігові вартістю 400 тис. грн і площею 65, 4 квадратних метри. Має зареєстровану у Севастополі ГО "Центр демократичного розвитку".
Володимир Курпіта
директор Центру громадського здоров'я, 2018-2019 рр.
Ігор Кузін є знаючим професійним фахівцем, який розуміє, яким чином повинна працювати система громадського здоров’я. Він перебував на посаді заступника генерального директора, а потім виконував обов’язки генерального директора після того як я звільнився з Центру громадського здоров’я. Через це він має не тільки професійні знання, а й досвід управління галуззю. Я вітаю таке призначення. Розумію, що зараз великий виклик для нього і можу побажати тільки успіхів в досить складний час пандемії COVID-19.