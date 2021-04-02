Чи буде нова війна – чому Росія стягує війська до українських кордонів

Про нове загострення ситуації в Донецькій і Луганській областях стало відомо 26 березня

Росія нарощує війська біля кордонів з Україною. Розвідка каже про можливе просування окупаційних військ углиб країни, а Кремль відкидає всі звинувачення в ескалації конфлікту. Журналісти "Сьогодні" розповідають, що відбувається на Донбасі та чи загрожує нашій країні повномасштабне вторгнення.

Нове загострення

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Про нове серйозне загострення ситуації в Донецькій і Луганській областях стало відомо 26 березня – коли в районі селища Шуми окупанти вбили чотирьох військових ЗСУ.

The New York Times зазначає, що останніми тижніями у бойовиків так званої "ДНР" з'явилося нове озброєння, а артилерійські і кулеметні обстріли наразі тривають більшу частину дня.

За словами головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, Росія зосередила на кордоні з Україною багатотисячні сили. А на окупованих територіях знаходяться близько 60 тисяч ворожих солдатів.

"Останнім часом під виглядом навчань Росія нарощує війська поблизу кордону України – на півночі, сході та півдні. Всього очікується додатково зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з уже існуючими поблизу кордону створює загрози військової безпеки держави", – зазначив він.

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Зростання ескалації підтвердив і президент Володимир Зеленський. На його думку, окупанти створюють військову напругу для того, щоб тиснути на переговорах.

"Те, що так важко і по крупицях відновлювалося майже рік, може бути зруйноване в секунду. Загострення ситуації особливо помітно на тлі перших місяців режиму припинення вогню", – заявив президент.

Українська розвідка повідомляє: РФ хоче розширити військову присутність на території псевдореспублік шляхом введення своїх регулярних сил під виглядом миротворців.

"Не виключається спроба просування російських окупаційних військ углиб території України", – повідомили у відомстві.

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Кремль все заперечує

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив зростання напруженості в регіоні, але переклав відповідальність за неї на Україну, заявивши, що "українці абсолютно відмовляються від ідеї будь-якого діалогу".

"Росія переміщує збройні сили в межах своєї території на свій розсуд. Це не повинно нікого турбувати, це ні для кого не становить жодної загрози. Російська Федерація вживає необхідних заходів для запровадження безпеки своїх рубежів", – сказав спікер.

Що стосується загострення конфлікту, то Пєсков в черговий раз повторив, що російські війська "ніколи не брали в ньому участі і не беруть". Але при цьому в Кремлі не хотіли б, щоб в результаті "провокаційних дій збройних сил України" війна в регіоні "знову запалала".

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2 квітня Пєсков знову заговорив про Донбас. На цей раз він підкреслив, що російські війська не несуть загрози, але якщо помітять сили НАТО на території України, то Росія теж посилить свою військову присутність.

"Росія нікому не загрожує, не загрожувала ніколи. Власне, на цьому і будується наша позиція", – сказав спікер.

США в курсі російських маневрів

1 квітня посли країн-членів Північноатлантичного альянсу провели екстрену нараду, на якій висловили стурбованість через стягування російських військ до кордонів України.

"Дестабілізуючі дії Росії підривають зусилля щодо деескалації напруженості", – підкреслили в НАТО.

А міністр оборони США Ллойд Остін під час телефонної розмови зі своїм українським колегою Андрієм Тараном запевнив, що в разі ескалації російської агресії його країна підтримає Україну.

/ Фото: Минобороны Украины

Відреагували також і в Держдепартаменті. Спікер відомства Нед Прайс порадив Кремлю утриматися від агресивних дій. Він підкреслив, що "не слід залякувати" Україну пересуваннями своїх військ.

"Ми підтримуємо Україну, оскільки вона захищає свій суверенітет і територіальну цілісність, і уважно стежимо за ситуацією в Україні", – говориться в спільній заяві військових аташе США, Канади та Великобританії.

Арестович: "Почалася нова холодна війна"

Можливе пояснення концентрації російських військ уздовж кордону з Україною – військові навчання НАТО Defender Europe 2021, активна фаза яких почнеться в травні.

"Під час навчань будь-яка країна світу починає робити відповідні ходи, наприклад, розгортати війська. Як би вона вчинила в разі реальної війни. Тобто військові грають у свої шахи. І оскільки фокусом цих навчань є ситуація на Балканах і в Криму – по суті , це відпрацювання можливого зіткнення НАТО і РФ – росіяни рухають своїх коней", – розповів спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

Фото: Генштаб ЗСУ

Також він вважає, що у відносинах США та Росії почалася нова холодна війна – після того, як президент Байден назвав Путіна вбивцею.

"Держави розділилися на два блоки: Китай, Росія, Іран – авторитарний блок; США і Захід – демократичний блок. Україна і Білорусь знаходяться посередині. Тобто ми в ситуації, коли одні хочуть зробити з нас "сіру зону", на якій йде гра, а інші – щоб ми стали частиною світової демократії", – зазначив спікер.

Арестович підкреслює, що Путін, який програв в Лівії, Сирії та Азербайджані, спробує відігратися в Україні. Кремль також хоче домогтися поступок в рамках Нормандського формату – "щоб ми рухалися, підвищували червоні лінії і йшли на прямі переговори з так званими "ЛДНР".

"Чим це може скінчиться? Може, нічим не скінчитися, може, залишитися демонстрацією військових сил. А, може, закінчитися загостренням на фронті. У велику війну я не дуже вірю", – додав експерт.

Фесенко: "Путін може повторити те, що він робив в 2014"

Політолог Володимир Фесенко дотримується іншої думки. За його словами, зараз є ризики військових провокацій з боку Росії.

"Думаю, Путін може повторити те, що він робив в 2014 році. Для нього це ще і спосіб впливу на внутрішньополітичну ситуацію в Україні. Але навряд чи Росія піде на якийсь прямий військовий конфлікт. Вони це робитимуть під прапорами сепаратистських республік", – вважає він.

Ще один аргумент на користь того, що Кремль не піде на повномасштабні військові дії, – "Північний потік – 2". В іншому випадку Росія може забути про газопровід через нову хвилю жорстких санкцій.

Водночас Фесенко сумнівається, що Штати втрутяться в конфлікт на Донбасі, навіть попри заяву їх міністра оборони.

"Ніхто воювати за нас не буде. Я в цьому впевнений. Що зроблять американці? Посилення санкцій і демонстрація інших стримуючих дій на адресу Росії. Я думаю, сигнали в Кремль вже передані", – підкреслив політолог.

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