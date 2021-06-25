"Іграшка для міністра". Аваков показав макет нового патрульного корабля

До 2024 року в Україні буде нових 20 суден. Сума контракту – 136,5 млн євро

Глава МВС України Арсен Аваков показав макет майбутнього патрульного корабля FPB 98 Берегової охорони Прикордонної служби України. Кораблі вже у виробництві.

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Про це міністр написав на своїй сторінці в Facebook.

"Іграшка для міністра? Таких у мене в кабінеті багато ... Іграшки та модельки з мрії і начерків – перетворюються в реальність", – написав Аваков.

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За його словами, у жовтні 2021-го корабель буде спущений на воду для випробувань. До 2024 року влада очікує отримати 20 суден цієї серії французько-українського виробництва.

Яким буде новий корабель:

він буде 32 метри у довжину і швидкістю більше 30 вузлів;

екіпаж кораблів – 13 людей;

дальність ходу – близько 1200 морських миль;

автономність від 7 до 10 діб;

оснащений швидкохідним rib човном;

п'ять кораблів зроблять на заводі "Нібулон" у Миколаєві.

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Сума контракту – 136,5 млн євро.

"Сьогодні моряками-прикордонниками прийняті три корпуси у Франції. (...) Поставка першого корабля в Україну очікується в грудні 2021. Усього у 2022 році буде отримано дев'ять кораблів", – додав міністр.

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Також у рамках контракту підготують 240 членів екіпажів кораблів і 120 техніків. Щоб обслуговувати судна, в Україні побудують спеціальні бази.

Нагадаємо, раніше Київ і Лондон домовилися про спільне будівництво військових кораблів. Оновлення Військово-морських сил України розпочнеться зі створення "москитного" флоту, потім наша країна отримає кораблі класу "корвет".

Сайт "Сьогодні" дізнався, які кораблі буде будувати Україна з Великобританією і як вони вплинуть на протистояння між Альянсом і РФ.

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