ІЛ-76 з десантом, штурмовик та вертольоти! ВСУ збили відразу шість ворожих цілей

Українські військові збили російський транспортний літак ІЛ-76 із ворожим десантом на борту. Також вони знищили три вертольоти, штурмовик та винищувач.
Про це повідомили у Держспецзв'язку та штабі ООС.
У Генштабі ЗСУ уточнили, що транспортний військовий літак із десантом збили у районі Василькова Київської області.
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Крім того, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія уточнив, що українські захисники в районі Василькова знищили ще два вертольоти окупантів та один винищувач.
Тим часом у районі ООС зенітним ракетним комплексом С-300 Повітряних Сил ЗС України збили ще дві ворожі цілі – гелікоптер та штурмовик Су-25 російських окупаційних військ.
Що відбувалося в Україні 25 лютого
- Під Вінницею українські військові збили російську крилату ракету. А у Сумах місцеві жителі самі затримали окупанта.
- У Києві на Оболоні чули стрілянину. Користувачі соцмереж опублікували відео.
- Окупанти завдали ракетного удару по військовій частині під Калинівкою у Вінницькій області, поранення отримали троє людей.
- З 25 лютого "Укрзалізниця" скасовує приміські поїзди Київського регіону.
- На чернігівському напрямку українським військовим вдалося утримати оборону та відбити прорив російських військ.
- Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що російські війська намагаються прорватися до Києва.
- Противник завдав повітряний удар по підрозділах у районі міста Кропивницького, відзначено значну активність ворожих вертольотів у районах вище Вилкового та Тирасполя.
- У Києві вранці двічі оголошували повітряну загрозу. Працювали сирени. Містян просили терміново піти в укриття.