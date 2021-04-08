"Іловайський котел" і ДАП: Україна подала до Гааги нові докази злочинів Росії

Україна передала до Міжнародного кримінального суду в Гаазі нові докази військових злочинів Росії на Донбасі – зокрема стосовно "Іловайського котла" і оборони Донецького аеропорту.

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Про це 8 квітня повідомили в Офісі генпрокурора.

"Прокурори Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора зібрали факти та докази, що підтверджують віроломне вбивство та поранення українських військових під час подій під Іловайськом 29 серпня 2014 року та при обороні Донецького аеропорту 19-21 січня 2015 року", – заявили в ОГП

Зазначається, що всі матеріали були передані заступником генпрокурора Гюндузом Мамедовим в Офіс прокурора МУС у форматі інформаційного повідомлення, підготовленого на матеріалах кримінальних проваджень, фото і відео з відкритих джерел, а також зібраних речових доказах.

У ОГП нагадали, що 6,5 років назад РФ і підконтрольні їй бойовики віроломно відкрили вогонь по "зеленому коридору" для ЗСУ в Іловайську, в результаті чого загинули 466 українських військових, 429 були поранені, 300 потрапили в полон і ще 24 зникли без вісті.

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Крім того, під час боїв за Донецький аеропорт бойовики і російські військові запросили режим "тиші" для евакуації поранених і загиблих, але використали перемир'я для мінування і підриву позицій ЗСУ. В результаті 25 військовослужбовців загинули, 22 потрапили в полон, а одного з них згодом було вбито.

"Віроломне вбивство в умовах збройного конфлікту є воєнним злочином та порушує статтю 37 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій 1949, що забороняє "вбивати, завдавати поранення або брати в полон противника, вдаючись до віроломства", – стверджують в Офісі генпрокурора.

Станом на сьогодні Україна направила до Міжнародного кримінального суду 19 звернень щодо порушень Росією міжнародного гуманітарного права і прав людини в окупованих Криму та Донбасі.

Нагадаємо, що минулого року Україна подала до Міжнародного суду ООН меморандум з доказами про напад Росії на українські кораблі в Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Також ми писали, що в січні цього року Велика палата Європейського суду з прав людини визнала за собою повноваження розглядати справу "Україна проти Росії" щодо порушень прав населення Криму.

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