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Ілля Ківа став кандидатом наук (відео)

26 квітня, 13:49

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Вийшовши з аудиторії після захисту, депутат влаштував перепалку з журналістами

Депутат від ОПЗЖ Ілля Ківа тепер кандидат наук з державного управління – він захистив дисертацію.

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Про це повідомляє Hromadske в Telegram.

Захист тривав з 10-ї до 13-ї години. Члени комісії проголосували одноголосно: 13 – за, 0 – проти.

Вийшовши з аудиторії після захисту, Ківа влаштував перепалку з журналістами. Одному з них він запропонував сходити з ним в туалет.

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Ілля Ківа став кандидатом наук (відео)

"Деб*л, блін", – сказав Ківа, заходячи до вбиральні.

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Раніше ми писали, що Ківу здивував підвищений інтерес суспільства до його дисертації, назвавши це банальним хайпом.

Нагадаємо, народний депутат Ілля Ківа раніше пояснив нестиковки в своїй декларації про доходи "загальним сексом з подругою".

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депутати туалети кандидатура Илья Кива ОПЗЖ

Джерело: Сьогодні

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