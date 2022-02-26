Іллю Киву виключають із "ОПЗЖ"

Співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко ініціював процес виключення народного депутата Іллі Киви.
Про це заявив сам Юрій Бойко.
"Не місце у нашій фракції"
"Провокатори, які намагаються завадити мирному процесу, виключаються із фракції. І люди, які розпалюють ворожнечу (Кива – ред.), а не здатні до мирного процесу... Їм не місце в нашій фракції", – сказав він.
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Нагадаємо, 23 лютого депутат Ілля Кива покликав до нашої країни війська Росії, опублікувавши "Звернення до братнього російського народу!".
Справи Киви
- До цього народний депутат Кива дозволяв собі дії та висловлювання проти України та її народу. Наприклад, наприкінці минулого року нардеп заявив, що Україна має стати частиною єдиної держави з Російською Федерацією.
- Влітку Кива привітав українців із Днем молоді в "радянській" шапці із зіркою. Внаслідок цього українські націоналісти подали заяву до ДБР із вимогою відкрити кримінальне провадження.
- У листопаді загрожував убивством. "Ви (влада) тільки можете забирати у мене нагороди, які я заслужив. А я у вас забиратиму ваші життя. Забрали нагородну зброю, позбавили державних нагород, позбавили наукового ступеня", – сказав Кива, коли його позбавили нагородної зброї.
- 7 жовтня він привітав Путіна з днем народження, назвавши його захисником моралі та віри.
- 9 жовтня Кива влаштував перепалку з бійцями ЗСУ з передової. Він здивувався, що військові звернулися до нього не за статутом.
- Поки що проти Киви відкрито кримінальне провадження за "носіння, зберігання, придбання, передачу або збут вогнепальної зброї".