Саме Путін спровокував продовольчу кризу у світі, його треба зупинити – Гройсман в інтерв’ю ВВС news

Експрем'єр розповів, що найперше потрібно зробити, щоб зруйнувати режим Путіна

Володимир Гройсман заявив, що саме Путін провокує глобальний голод / Фото: Getty Images, AFP, Колаж: Сьогодні

Хибно думати, що українці сьогодні б’ються з рашистами тільки за українців. Вони б’ються за весь демократичний світ і проти зла, яке провокує цілу низку військових загроз та продовольчу кризу, яку відчують різні країни.

Про це в ефірі ВВС news (Лондон, Велика Британія) сказав прем’єр-міністр України (2016-2019), лідер політичної партії "Українська стратегія" Володимир Гройсман.

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"Путін провокує глобальний голод. Щороку Україна продукувала біля 80 млн тонн зернових. Україні потрібно біля 20 млн тонн. Решту ми експортували у світ. І цього було достатньо для майже 500 млн людей. Отже далі будуть проблеми, а наслідки торкнуться не тільки України, а й інших країн, які купували українське продовольство, – сказав Гройсман.

Політик наголосив, що зупинити Путіна усіма можливостями – пріоритет демократичного світу.