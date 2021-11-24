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СЬОГОДНІ Новини України

Імунолог розповів, коли в Україні з'явиться вакцина від COVID для дітей

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
24 листопада, 21:57
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Нині препарат Comirnaty від Pfizer-BioNTech, який є в Україні, не можна вводити дітям до 12 років
Вміст м-РНК у вакцині для дітей до 12 років утричі менший, ніж у препараті для дорослих/Колаж: Сьогодні
Вміст м-РНК у вакцині для дітей до 12 років утричі менший, ніж у препараті для дорослих/Колаж: Сьогодні

В Україні на початку 2022 року очікується реєстрація вакцини проти COVID-19 для дітей до 12 років. Препарат буде призначений саме для малолітніх пацієнтів.

Про це повідомив голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій під час онлайн-інтерв’ю з медичним експертом ЮНІСЕФ Катериною Булавіновою.

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Умови вакцинації

За словами Федора Лапія, вакцинація дітей до 12 років буде доступна в Україні лише тоді, коли в країні з'явиться необхідна вакцина.

Препарат для дітей

Він підкреслив, що це не та вакцина Comirnaty від Pfizer-BioNTech, яка зараз використовується для вакцинації дітей від 12 років і для дорослих.

"Для дітей від 5 до 11 років включно використовується доза, яка втричі менша у порівнянні з вакциною Comirnaty. Зараз цю вакцину ми розводимо, додаємо розчинники і набираємо 0,3 мл. Якщо говорити про так звану дитячу дозу від 5 до 11 років, то це не означає, що ми можемо взяти 0,1 мл... Це означає, що має бути окрема вакцина", — зазначив Лапій.

Експерт наголосив, що у цій вакцині вміст м-РНК утричі менший, ніж у звичайній вакцині Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

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"Скоріше за все, вже у січні 2022 року ми будемо мати її зареєстровану в Україні", — сказав імунолог.

Через антивакцинаторів Україні загрожують нові епідемії

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що через противників COVID-вакцинації в Україні погіршилася статистика і з щеплень від інших хвороб. Українці стали рідше вакцинуватися від дифтерії та правця. Через це в країні може статися спалах небезпечних хвороб.

"Коли через ковід у країні активізувалися противники вакцинації, статистика щодо рутинних щеплень теж погіршилася. Наприклад, за даними МОЗ, від дифтерії та правця не щеплений кожен другий дорослий. У майбутньому це загрожує спалахом дифтерії", — сказав міністр.

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