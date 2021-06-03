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Імпічмент Земану і стрілянина в США – головні новини за ніч

3 червня, 06:00

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У Флориді діти обстріляли поліцейських, а в Сенаті Чехії готові оголосити імпічмент президенту – та інші важливі події

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Перестрілка дітей з поліцією у США

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У Флориді двоє дітей 14-ти і 12-ти років проникли вночі в чужий будинок, де зберігалися автомат АК-47, пістолет, дробовик та інші боєприпаси і влаштували перестрілку з поліцейськими, в результаті якої дівчинку важко поранили.

Білий дім і ФРН знову обговорювали "Північний потік – 2"

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван і зовнішньополітичний радник канцлера ФРН Ян Геккер 2 червня обговорили ризики, які газопровід "Північний потік – 2" становить для України і Європи.

Імпічмент Земану

Комітет із закордонних справ, оборони і безпеки верхньої палати парламенту Чехії проголосував за оголошення імпічментупрезиденту країни Мілошу Земану через його поведінку у зв'язку з вибухами під Врбетіце і вніс проєкт відповідної постанови на розгляд Сенату.

В Ізраїлі урядова коаліція без Нетаньяху

В Ізраїлі завершили формування нової урядової коаліції, в яку не ввійшла партія нинішнього багаторічного прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху "Лікуд". Уже відомо, хто буде новим прем'єром.

В тренді

ДТП з таксі у Рівному

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У Рівному позашляховик на величезній швидкості протаранив таксі. У результаті ДТП постраждали чотири людини, таксиста з понівеченого автомобіля діставали рятувальники.

Усе, що відбувалося в Україні і світі 2 червня, – дивіться в нашому випуску новин.

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