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Індивідуальна розробка: українець розповів, як робить джгути для військових (фото)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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9 березня, 13:17
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Джгути міцні, дешевші і зручніші за європейські
Андрій Турко (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Андрій Турко (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Переселенець із Луганська робить джгути, які рятують життя водіям, медикам та військовим у Вінниці. Потрібні тільки: 3-D принтер, міцний ремінь від сумки, нитки та швейна машинка. Один комплект Андрій Турко збирає менше, ніж за годину.

Про це він розповів кореспондентові телеканалу "Україна".

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"Кожному бійцю потрібно 4 таких турнікети для того, щоб урятувати життя при пораненні. На руку, ногу, кожну", – сказав Турко.

Фото: "Сьогодні"
Фото: "Сьогодні"

Такий європейський джгут коштує 30 євро. Український – міцніший та дешевший. Це власна розробка переселенця із Луганська, який переїхав до Вінниці.

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"Він стягує дуже сильно. Фіксується тут, наприклад, у цьому місці і липучкою, пишеться час накладання турнікету", – зазначає він.

Фото: "Сьогодні"
Фото: "Сьогодні"

Готові деталі з'єднують міцним ременем та прошивають. Робити джгути можна навіть із пластику.

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Фото: "Сьогодні"
Фото: "Сьогодні"

Фото: "Сьогодні"
Фото: "Сьогодні"

Практичність наших джгутів уже підтвердили медики із військових шпиталів. Андрій Турко отримав багато замовлень.

Ситуація в Україні 9 березня

  • Українські захисники вже чотирнадцятий день відбивають атаки російських окупантів. Поки військам РФ прогнозують ганебний кінець "операції в Україні", як її називають окупанти, всій країні-агресору загрожує дефолт. Проте військові продовжують обстрілювати та вбивати мирних українців. Під наступний авіаудар знову потрапила Охтирка Сумської області – деякі будинки буквально стерли бомбами з лиця землі.
  • В Україні ліквідовано підполковника Юрія Агаркова, який командував мотострілецьким полком, дислокованим у місті Камишині Волгоградської області
  • Переважна більшість американців виступила на підтримку України. Зокрема, близько 80% американців – прихильники і демократів, і республіканців – вважають, що не можна купувати нафту та газ у Росії під час війни, навіть якщо це призведе до зростання цін на бензин.
  • Ворог змінює тактику. На Херсонщині зазначено, що загарбники ЗС РФ, одягнені у цивільний одяг, висувалися у напрямі Миколаєва.
  • Оточення президента РФ Володимира Путіна не повідомляє йому чесної інформації про війну проти України. Він не знає про провали російської армії, бо йому про це бояться розповідати.

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