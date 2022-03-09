Індивідуальна розробка: українець розповів, як робить джгути для військових (фото)

Джгути міцні, дешевші і зручніші за європейські

Андрій Турко (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Переселенець із Луганська робить джгути, які рятують життя водіям, медикам та військовим у Вінниці. Потрібні тільки: 3-D принтер, міцний ремінь від сумки, нитки та швейна машинка. Один комплект Андрій Турко збирає менше, ніж за годину.

Про це він розповів кореспондентові телеканалу "Україна".

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"Кожному бійцю потрібно 4 таких турнікети для того, щоб урятувати життя при пораненні. На руку, ногу, кожну", – сказав Турко.

Фото: "Сьогодні"

Такий європейський джгут коштує 30 євро. Український – міцніший та дешевший. Це власна розробка переселенця із Луганська, який переїхав до Вінниці.

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"Він стягує дуже сильно. Фіксується тут, наприклад, у цьому місці і липучкою, пишеться час накладання турнікету", – зазначає він.

Фото: "Сьогодні"

Готові деталі з'єднують міцним ременем та прошивають. Робити джгути можна навіть із пластику.

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Фото: "Сьогодні"

Фото: "Сьогодні"

Практичність наших джгутів уже підтвердили медики із військових шпиталів. Андрій Турко отримав багато замовлень.

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