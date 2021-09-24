Випробуй на собі. МОЗ пропонує приєднатися до досліджень інноваційних ліків проти COVID-19

В Україні найчастіше проводять дослідження III фази, в яких беруть участь тисячі пацієнтів

МОЗ пропонує українцям приєднатися до випробування ліків проти COVID-19. Колаж: "Сьогодні"

Лікарські засоби від COVID-19 зараз проходять клінічні дослідження по всьому світу. До випробувань цих препаратів можуть приєднатися і всі бажаючі українці. Завдяки випробуванням вчені вивчають ефективність препаратів при лікуванні пацієнтів із захворюванням.

Про це повідомили в прес-службі МОЗ.

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У відомстві зазначають, що рішення про можливість медичного використання ліків може бути прийнято тільки після систематичного вивчення його фармакологічної дії на людину і на підставі даних доведеної ефективності та безпеки.

"Перед тим, як залучати до тестування людей, вчені проводять доклінічне дослідження ліків. Воно передбачає хімічні, фізичні, біологічні, мікробіологічні, фармакологічні, токсикологічні та інші наукові дослідження і вивчають його специфічну активність і безпеку", – зазначили в МОЗ.

Після цього вчені проводять клінічні випробування — чотири фази клінічних досліджень. В Україні найчастіше проводять дослідження III фази, в яких беруть участь тисячі пацієнтів.

Уколи більше не потрібні – в США розробили нову вакцину

У медичному університеті Х'юстона (США) розробили назальну вакцину проти коронавірусу в формі спрею. Препарат здатний забезпечити стійкий місцевий імунітет проти вірусу, а форма введення – захист слизової носа.

"Вакцинація слизових оболонок може стимулювати, як системний імунітет, так і імунітет слизових оболонок зокрема. Така імунізація має ту перевагу, що є неінвазивною процедурою, що підходить для великих груп населення", – сказав Навін Варадараджан, доктор медицини, професор хімічної та біомолекулярної інженерії Університету Х'юстона.

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Вченим вдалося отримати ад'ювант під назвою NanoSTING, який має невеликий розмір часток – близько 100 нанометрів і демонструє фізичні і хімічні властивості, істотно перевищуючи звичайні ад'юванти. Вчені також стверджують, що вакцина безпечна і швидко викликає імунітет від COVID-19 – в межах семи днів.

На думку дослідників, у назальній вакцині є велика перевага, вона зможе служити для справедливого розподілу вакцин від коронавірусу по всьому світу через свою легкість транспортування.