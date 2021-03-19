Іноземцям буде складніше потрапити до України: що зміниться

Уряд збирається змінити правила в'їзду до України на найближчому засіданні.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час виступу у Верховній Раді.
"Всі громадяни інших країн, які в'їжджають до України, незалежно від рівня захворюваності в їхніх країнах повинні будуть надавати довідку про те, що вони зробили тест ПЛР не більше ніж за 48 годин до в'їзду і мають негативний результат", – сказав він.
Раніше ми повідомляли, що з 15 березня Туреччина вводить обов'язкове електронне анкетування для туристів, без якого можуть не впустити до країни.
Також нагадаємо, з 1 березня Грузія теж відкрила повітряні кордони для українців. Для в'їзду до цієї країни теж потрібен свіжий негативний ПЛР-тест на коронавірус. Ще один доведеться здати після прильоту.
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні
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