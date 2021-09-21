Інститут нацпам'яті пропонує скасувати в Україні вихідні на 1 і 2 травня, а також 8 березня

Замість 11 святкових вихідних, які є зараз, пропонується ввести 9

Українці можуть менше відпочивати в наступному році / Фото: Колаж: Сьогодні

Український інститут національної пам'яті пропонує зробити 8 березня і 1-2 травня звичайними робочими днями, позбавивши їх статусу державних свят. Автори даного законопроекту впевнені, що зміна статусу цих свят добре вписується в декомунізацію і посприяє більшій євроінтеграції.

Як повідомляється на сайті Міністерства культури і інформаційної політики, відповідний проєкт закону "Про свята, пам'ятні дати і скорботних днями", розроблений інститутом, винесений на громадське обговорення.

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Замість 11 святкових вихідних, які є зараз, пропонується ввести 9.

"Пропонується відмовитися від святкування на державному рівні в якості вихідних – 1 і 2 травня, а також 8 березня. Ці міжнародні дні були встановлені, як масові свята і вихідні дні в Україні з перших днів більшовицької влади, впроваджувалися на підтримку соціально-політичних рухів", – йдеться в документі.

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Текст законопроекту про скасування державних свят – 1-2 травня і 8 березня / Фото: Telegram

Зазначається, що цей законопроєкт визначає перелік свят, пам'ятних дат, скорботних днів в Україні, які мають загальнодержавне значення, регулює порядок їх встановлення і особливості святкування з метою відновлення і забезпечення національної пам'яті українського народу, забезпечення права громадян на свободу совісті, а також сприяння незалежному забезпечення національних інтересів.

Вихідні дні та свята в жовтні 2021 року

Отже, в середині жовтня в українців буде офіційне державне свято – День захисників і захисниць України, який щорічно відзначається 14-го числа.

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Крім того, на цю ж дату припадають інші значущі для нашої держави події – Покров Пресвятої Богородиці, і День українського козацтва.

У 2021 року 14 жовтня випадає на четвер. Для більш приємного і комфортного святкування уряд пропонує перенесення робочого дня з п'ятниці, 15 жовтня, на суботу, 23 жовтня.

Отже, завдяки перенесенню робочого дня, українці отримають пролонговані вихідні чотири дні поспіль – з четверга, 14 жовтня, до неділі, 17 жовтня.

При цьому робочий час в день перед святом, а це середовище, 13 жовтня, в честь свята буде скорочено на 1 годину.

Загальна кількість робочих днів у середині осені становить 20. А вихідних і святкових днів у жовтні буде цілих 11, тобто більше половини від числа будніх днів.

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