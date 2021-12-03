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Інсульт і не тільки. Які ще небезпечні ускладнення може викликати COVID-19: список

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
3 грудня, 06:30
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У 20% госпіталізованих із коронавірусом розвиваються проблеми із серцево-судинною системою
В перехворілих на коронавірус можуть виникати серйозні ускладнення в роботі серцево-судинної системи.
В перехворілих на коронавірус можуть виникати серйозні ускладнення в роботі серцево-судинної системи. / Фото: Колаж: Сьогодні

COVID-19 впливає на різні сторони організму людини. Найчастіше в зоні ризику дихальні шляхи, однак приблизно у 20% госпіталізованих пацієнтів із коронавірусною хворобою розвиваються проблеми із серцево-судинною системою.

Про це повідомили в Telegram-каналі Коронавірус інфо.

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Спираючись на дані МОЗ, зібрані головні ймовірні наслідки впливу COVID-19 на серцево-судинну систему.

Можливі наслідки COVID-19

Може впливати на серцевий м'яз, що спричиняє запалення міокарда, а в тяжких випадках – утворення рубців.

Може спричиняти правосторонню серцеву недостатність через інтенсивну роботу правого шлуночка серця в пацієнтів із запалення легень.

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COVID-19 може призвести до запалення в оболонці кровоносних судин, що спричиняє:

  • утворення тромбів;
  • підвищення ризику ішемії,
  • підвищення ризику інсульту,
  • зменшення рівня кисню у крові.

При низькій сатурації серцевий м'яз більше не отримує достатньо кисню від легень, відбувається подальше пошкодження серця.

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Рекомендації

Єдиною можливістю уникнути тяжкого перебігу коронавірусної хвороби та смерті є вакцинація. Саме вакцинація рятує життя від вірусу, який призводить до пошкодження різних систем та органів людини.

Раніше ми писали:

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