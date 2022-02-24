Інтернет вимкнуть? У Держспецзв'язку попередили про проблеми зі зв'язком

Системи оперативно-технічного управління комунікаційними мережами переведені на надзвичайний режим управління в Україні.
Про це пише пресслужба Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.
У мережі шириться інформація про можливі відключення мобільного звʼязку та інтернету – ця інформація не відповідає дійсності.
Далі по темі
"Звертаємо увагу, що можуть бути перебої зі звʼязком. Це перш за все повʼязане із тим, що мережі перенавантажені. Просимо здійснювати телефонні виклики та обмін повідомленнями у межах необхідності", – йдеться у повідомленні.
Якщо не можете додзвонитись – здійснюйте обмін SMS-повідомленнями.
Усю актуальну інформацію про роботу мереж публікуватимемо на офіційних інформаційних каналах Держспецзвʼязку у Telegram, Twitter та Facebook.
На тлі обстрілу України в Telegram стався масштабний збій
На проблему поскаржилися жителі України, а також Росії та Білорусі. Нагадаємо, що сьогодні Путін розпочав війну проти України. На мирні міста падають ракети.
Наразі проблем у роботі месенджера не спостерігається.
Раніше ми писали:
- Президент України Володимир Зеленський оголосив про введення воєнного стану на всій території країни.
- У Миргороді зафіксували вибухи ракет, у місті є військова авіація (відео).
- Росія пішла в атаку з окупованого Криму – рухається техніка, вбито українського прикордонника.
- Також Зеленський звернувся до Заходу: Треба терміново зупинити Путіна . Президент закликав світових лідерів сформувати "антипутинську коаліцію".