Інвестиції в Україну, економічні зв'язки з ОАЕ та "Eкспо-2020": про що Зеленський говорив з WАМ

Президент України Володимир Зеленський в рамках робочої поїздки відвідав ОАЕ та дав інтерв’ю еміратському інформаційному агентству Emirates News Agency WAM. Текст інтерв’ю опублікований на сайті глави держави.

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Ми зібрали основне із заяв президента.

Про відносини України та ОАЕ

Зеленський відзначив неймовірні зусилля Еміратів у боротьбі з коронавірусом. ОАЕ надали допомогу багатьом країнам світу. До України еміратський літак доправив гуманітарну допомогу та допоміг багатьом українцям дістатися додому.

"Максимальне поглиблення й розширення двосторонніх відносин з ОАЕ є пріоритетом нашої зовнішньої політики. Це дуже важливо для нас, і ми поступово рухаємося до розширення горизонтів наших відносин завдяки постановці на порядок денний все більш амбітних проєктів. Уже зараз я можу охарактеризувати відносини між Україною та ОАЕ як досить динамічні й такі, що мають стабільну тенденцію до стрімкого розвитку", - сказав Зеленський.

Про економічні зв’язки

Понад 200 українських компаній працюють на території ОАЕ. Загальний обсяг торгівлі товарами та послугами між Україною й Еміратами у 2019 році становив 1 млрд 65 млн дол. США. Головними експортними позиціями України в ОАЕ залишається продукція агропромислового комплексу та металургії.

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Україна хоче розширити співробітництво. В неї є відповідні технології, а з допомогою інвестицій з боку Еміратів вона зможе створювати високотехнологічну продукцію.

"Наприклад, такою високотехнологічною сферою може бути космос. Ми вітаємо досягнення вашої країни у космічній сфері, зокрема успішну місію зонда "Надія", і, маючи одного з визнаних світових лідерів у цій галузі, КБ "Південне", можемо спільно розширити наші можливості в галузі космосу. З іншого боку, ми готові переймати передовий досвід ОАЕ в галузі штучного інтелекту, відновлюваних джерел енергії, у питаннях розвитку інфраструктури", – сказав Зеленський.

Про інвестиції в Україну

"Надходження інвестицій є вагомим чинником стабільного розвитку економіки й чітким сигналом для інвесторів, тому питання інвестиційного співробітництва та співпраці в галузі інновацій – серед ключових напрямків розвитку відносин між Україною та ОАЕ", – сказав український лідер.

Прикладом залучення еміратських інвестицій є вихід на український ринок одного з найбільших у світі операторів портів DP World. Він працює у контейнерному терміналі в Одеській області.

В тренді Зеленський зустрівся зі звільненими з піратського полону українськими моряками

Зеленський пообіцяв максимально сприятливі умови для інвесторів, які вирішать вийти на український ринок.

Про виставку "Eкспо-2020" та культурно-гуманітарну співпрацю

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"Хочу окремо подякувати керівництву ОАЕ за те, що попри всі складнощі, пов’язані з коронавірусом, у грудні минулого року було завершене будівництво павільйону України, і наразі там тривають внутрішні роботи. На Всесвітній виставці у Дубаї наша країна буде представлена на найвищому рівні", - заявив президент.

Емірати – один зі світових центрів подієвого туризму. Тут проводиться безліч різноманітних виставок і фестивалів, у яких українці беруть активну участь.

Про українську діаспору в ОАЕ

"В ОАЕ проживає близько 15 тисяч українців, і ця цифра зростає. Вони працюють у різних сферах, зокрема це готельний бізнес, ІТ та фінансові послуги. Агресія Росії проти нашої країни об’єднала українську громаду, зробила її більш активною та креативною. За останні роки українці створили кілька власних об’єднань, зокрема Українську бізнесову раду, дві українські школи вихідного дня в Абу-Дабі та Дубаї", – сказав Зеленський.

Між ОАЕ та Україною безвізовий режим. Лише у 2019 році понад 250 тисяч українців відвідали Емірати.

Як повідомляли раніше, Володимир Зеленський проїхав практично більшу половину всієї лінії зіткнення і побував на всіх передових точках.

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