"ІНВІТРО-Україна" підтвердила якість ПЛР-тестування на COVID-19 на міжнародному рівні

Лабораторія "ІНВІТРО-Україна" взяла участь у програмі зовнішньої оцінки якості (ВОК) британської компанії Quality Control for Molecular Diagnostics (QCMD) і отримала сертифікат про відповідність ПЛР-тестування на COVID-19 (виявлення РНК SARS-CoV-2) міжнародним стандартам. Подію прокоментував експерт Павло Набока.

Даний сертифікат підтверджує, що методи, тест-системи та технології, що використовуються в лабораторії, дають можливість отримати результат, який на 100% можна порівняти з іншими лабораторіями схожої спеціалізації в різних країнах світу. Таким чином, можна обґрунтовано стверджувати, що тести ПЛР на COVID-19 в лабораторії "ІНВІТРО-Україна" відповідають всім міжнародним стандартам якості. Всього в проєкті брало участь близько 500 лабораторій (в основному, з країн ЄС та Північної Америки).

Серед контрольних зразків були "позитивні" проби із різною концентрацією вірусу SARS-CoV-2, "негативні" проби – без будь-яких мікроорганізмів, проби, що містять інші коронавіруси (не COVID-19). У всіх випадках лабораторія видала коректні результати. ВОК по COVID-19 – це перший досвід участі в міжнародних проєктах з контролю якості молекулярно-генетичних досліджень для "ІНВІТРО" на території України.

Завідувач лабораторії "ІНВІТРО-Україна" Павло Набока: "В умовах пандемії COVID-19 для нас важливо (особливо на старті, коли ми тільки налагоджували процедури виявлення РНК коронавірусу SARS-CoV-2) мати об'єктивну (сторонню, неангажовану) оцінку правильності нашої роботи. Це можливо тільки за умови участі лабораторії в програмах ВОК. Ця програма дозволяє виявляти потенційні проблеми і помилки, одночасно контролюючи ефективність процесів у лабораторії. Наша лабораторія отримала 100% коректних результатів, що є безумовною характеристикою правильності організації процесу тестування на COVID-19".

Quality Control for Molecular Diagnostics (QCMD) – британська компанія (штаб-квартира розташована в Глазго, Великобританія), що спеціалізується на зовнішній оцінці якості (ВОК) молекулярно-генетичних досліджень. Зокрема, діагностиці інфекційних захворювань із застосуванням методу полімеразної-ланцюгової реакції (ПЛР). QCMD є учасником Служби акредитації Сполученого Королівства (UKAS, United Kingdom Accreditation Service), що забезпечує якість лабораторних досліджень у світі.

Довідкова інформація про компанію

Незалежна лабораторія "ІНВІТРО" (ТОВ "ІНВІТРО") – міжнародна високотехнологічна компанія, що надає якісні медичні послуги в Україні.

"ІНВІТРО" почала працювати в Україні у 2010 році. Лабораторний комплекс "ІНВІТРО" має відділи загальноклінічних досліджень, біохімії, імунохімії, мікробіологічних та ПЛР-досліджень, а також допоміжні підрозділи. Для виконання досліджень на найвищому рівні компанія має новітнє обладнання лабораторії від виробників Швейцарії, США, Франції, РФ, Німеччини.

У мережі ІНВІТРО – понад 75 медичних офісів у 27 містах України. Крім лабораторних аналізів у більшості медичних офісів "ІНВІТРО" можна виконати інструментальні дослідження УЗД та ЕКГ. Крім того, є послуга забору біоматеріалу без відвідування медичного офісу "Виїзд додому" у Дніпрі, Кам’янському, Харкові, Одесі, Кривому Розі, Черкасах, Миргороді, Кременчуці, Миколаєві, Полтаві та Херсоні.

Принцип роботи "ІНВІТРО" — якість на кожному етапі лабораторного дослідження.

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